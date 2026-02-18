REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

Dla nowego dreszczowca Prime Video zarwałem nockę. I teraz chodzę niewyspany

Niebezpieczny romans, oszustwo, morderstwo - Prime Video obiecywało, że nowy dreszczowiec sparzy użytkowników. I rzeczywiście. "56 dni" korzystają z każdej możliwej sztuczki, żeby rozpalić emocje widzów. Jak im to wychodzi?

Rafał Christ
OCENA :
4/10
56 dni dreszczowiec amazon prime video recenzja co obejrzeć
REKLAMA

"56 dni" to nie jest jakaś skrócona wersja "365 dni". Choć Prime Video uparł się, żeby reklamować serial jako thriller erotyczny, twórczyniom ani w głowie ostre rżnięcie. Bywa oczywiście parno, softcore'owych scen nie brakuje. Nie ma ich dużo, a kiedy już się pojawiają, robią za atrakcję. Produkcja wykorzystuje je wręcz jako zbędny dodatek do romansu pełnego napięć, o których my zazwyczaj wiemy więcej od samych zainteresowanych. Zmienia się przez to w ćwiczenie z suspensu, przykuwającego nas do ekranu. To dzięki niemu mamy zapomnieć o bożym świecie, zanim nie poznamy wszystkich odpowiedzi.

Jak na dreszczowiec przystało, nie mamy do czynienia ze zwykłym romansem. Zaczyna się co prawda jak z komedii romantycznej, od przypadkowego spotkania w supermarkecie. Zaraz jednak twórczynie Lisa Zwerling i Karyn Usher podsuwają nam trop, że przystojny Oliver Kennedy z firmy architektonicznej wcale nie jest tym za kogo się podaje. Ciara Wyse może i nie posiada dwóch dowodów z różnymi nazwiskami, ale też nie wydaje się szeregową pracownicą ze wsparcia technicznego. Każde z nich coś ukrywa. Nie zachodzi więc znany z thrillerów erotycznych mechanizm ustalania psychologicznej, genderowej, bądź klasowej dominacji poprzez seks.

"56 DNI" OBEJRZYSZ NA:
Prime Video
56 DNI
Prime Video
REKLAMA

56 dni - recenzja nowego dreszczowca Prime Video

Bohaterowie "56 dni" są równorzędnymi partnerami. Seks nie jest więc narzędziem dominacji, nie pokazuje zmieniającej się dynamiki między Oliverem i Ciarą. Jeśli bardzo się wysilić, można by go od biedy uznać za nośnik niebezpieczeństwa. Bo Zwerling i Usher prowadzą swoją opowieść dwutorowo. Z jednej strony kwitnie romans, a z drugiej - para policjantów prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa. Kto zabił kogo? Twórczynie budują swoją opowieść wokół tego pytania, ciągle przeskakując między wątkami.

"56 dni" są tak skonstruowane, że wraz z policjantami Lee i Karlem odkrywamy kolejne tajemnice związku bohaterów. Kiedy detektywi trafiają na jakiś trop, zaraz cofamy się w czasie, aby zobaczyć jak to wyglądało z ich perspektywy. Zabieg niby sprawny i skuteczny, bo Zwerling i Usher oszczędnie dawkują nam kolejne informacje, wodząc nas za nos. W ten sposób sprowadzają widzów na manowce, przerzucając podejrzenia z Ciary na Olivera i odwrotnie. Zabieg działałby znacznie lepiej, gdyby nie był tak powtarzalny. Dla twórczyń staje się sposobem, żeby niemiłosiernie rozciągać swoją opowieść.

Zwerling i Usher podają nam mnóstwo niepotrzebnych informacji z życia tak Olivera i Ciary, jak Lee i Karla. Zagęszczają dzięki temu atmosferę, pozwalając im plątać się w matni prywatnych i zawodowych relacji. Problem w tym, że nie mamy do czynienia z bohaterami na tyle ciekawymi, żeby udźwignęli osiem długich odcinków. Twórczynie na każdym kroku korzystają z gatunkowych klisz. Bohaterowie - od seksualnej manipulatorki po cynicznego detektywa z problemami osobisty - motają się we wtórnych sytuacjach fabularnych. "56 dni" okazuje się przez to przeładowany powtarzalnymi wątkami. Zamiast niuansować całą opowieść, pływają po gatunkowej płyciźnie, ciągle się zapętlając. Zamiast napędzać narrację, stają się dramaturgicznym balastem.

Twórczynie nieporadnie próbują ukryć brak rzeczywistego ciężaru psychologicznego swojej opowieści, serwując kolejne zwroty akcji. Początkowo służą one za cliffhangery, bo jednak Zwerling i Usher skupiają się na budowaniu klimatu. Spokojna, elektroniczna, delikatnie ambientowa muzyka jest równie dobra we wprowadzaniu romantycznego nastroju, co wzbudzaniu niepokoju. Gdyby nie ona, "56 dni" byłoby całkowicie chłodnym serialem. Operatorzy Nathaniel Goodman i Tobie Marier-Robitaille preferują bowiem statyczne ujęcia i symetryczne kadry. Za sprawą przygaszonych kolorów do pary z obsesją na punkcie architektury (ileż można patrzeć na odkręconą deszczownicę pod prysznicem?) produkcja wygląda jak zaprojektowana przez dekoratora wnętrz z warszawskiego zagłębia korporacyjnego.

W przeciwieństwie do netfliksowego "Fair Play" ta staskowana estetyka nie służy materializacji tematu opowieści, nie działa jako psychologiczna pułapka, ani nie zderza romantycznego mitu z logiką rynku. Jest dekoracją, której udaje się jedynie uwydatnić, że mamy do czynienia z produkcją sterylną. Czystą, zorganizowaną pod jasno obrany cel, ale rozegraną zbyt bezpiecznie, żeby wzbudzić głębsze emocje. "56 dni" zalicza więc poważny fakap. Ale Zwerling i Usher łatają go ASAP-em.

Pod koniec nowego dreszczowca Prime Video twórczynie ścigają się z czasem. Sprawdzają, ile zwrotów akcji mogą zmieścić w ostatnich odcinkach. Choć stawiają pod nie wątłe fundamenty, to właśnie wtedy "56 dni" nabiera rumieńców. Budzi się z letargu i przykuwa uwagę, obnażając, że całą tę historię dałoby się zmieścić w dwóch godzinach. Tempo by nie siadało, rytm nie rozłaziłby się w szwach, a dynamika opowieści nie pozwalałaby przysypiać. Zamiast tego mamy po prostu do czynienia z kolejnym serialem, który powinien być filmem.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover

Więcej o Prime Video poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
  • Tytuł serialu: 56 dni
  • Lata emisji: 2026
  • Liczba sezonów: 1
  • Twórczynie: Lisa Zwerling i Karyn Usher
  • Obsada: Dove Cameron, Avan Jogia
  • Nasza ocena: 4/10
REKLAMA
Rafał Christ
18.02.2026 19:01
Tagi: AmazonCo obejrzeć?Prime VideoThrillery
Najnowsze
17:16
Netflix dodał mocarny horror sci-fi. A subskrybenci się na niego rzucili
Aktualizacja: 2026-02-18T17:16:05+01:00
16:12
Użytkownicy Netfliksa z całego świata doceniają polski serial. Wielki hit
Aktualizacja: 2026-02-18T16:12:00+01:00
14:59
Piep*zyć Mickiewicza 3 to wielkie rozczarowanie. Nadzieja we mnie umarła
Aktualizacja: 2026-02-18T14:59:00+01:00
12:28
To fantasy na HBO Max staje się coraz lepsze. Fani zaciskają zęby
Aktualizacja: 2026-02-18T12:28:11+01:00
10:48
Daniel Radcliffe mówi wprost: trzeba chronić aktorów z serialu Harry Potter
Aktualizacja: 2026-02-18T10:48:02+01:00
10:28
Światłowód do VOD. Jaki wybrać i ile to właściwie kosztuje?
Aktualizacja: 2026-02-18T10:28:14+01:00
10:11
Hail Mary to potwór. Ujawniono czas trwania nowego science fiction
Aktualizacja: 2026-02-18T10:11:12+01:00
8:58
Prequel Stranger Things narobi kłopotów. Netflix tego nie przemyślał
Aktualizacja: 2026-02-18T08:58:36+01:00
19:40
Kryminał Netfliksa już wcześniej był bardzo brutalny. Teraz jest za ostry
Aktualizacja: 2026-02-17T19:40:00+01:00
18:39
Ten serial wojenny katapultuje widzów w niebo. Ciągle do niego wracają
Aktualizacja: 2026-02-17T18:39:21+01:00
17:33
Rebelia Blackfyre’ów. Dlaczego to tak ważne w Rycerzu Siedmiu Królestw?
Aktualizacja: 2026-02-17T17:33:00+01:00
15:49
Żulczyk broni Taco Hemingwaya: "Czegoś tu nie łapię"
Aktualizacja: 2026-02-17T15:49:17+01:00
14:57
Kiedy Piep*zyć Mickiewicza 3 trafi na Netfliksa? Sprawdzamy
Aktualizacja: 2026-02-17T14:57:38+01:00
14:23
Wnuk bohaterki Ołowianych dzieci krytykuje serial. Staje w obronie babci
Aktualizacja: 2026-02-17T14:23:15+01:00
13:24
Uwielbiana seria w końcu na Netfliksie. To definicja nostalgii
Aktualizacja: 2026-02-17T13:24:21+01:00
12:55
Masz dość grzecznego kina? Te filmy doprowadzą cię do ekstazy w kinie
Aktualizacja: 2026-02-17T12:55:44+01:00
11:49
Pomoc domowa z nową datą premiery w streamingu. Gdzie obejrzeć thriller online?
Aktualizacja: 2026-02-17T11:49:39+01:00
10:28
Zamachowski kradnie drugi plan w Ołowianych dzieciach. Najlepsza rola od dawna
Aktualizacja: 2026-02-17T10:28:39+01:00
9:22
Nowy Spider-Man będzie zupełnie inny. Więcej przeciwników, Pajączek wytrzyma
Aktualizacja: 2026-02-17T09:22:39+01:00
9:05
Kultowy horror Stephena Kinga leci na Prime Video. Autor to mistrz serialowej grozy
Aktualizacja: 2026-02-17T09:05:31+01:00
19:49
Robert Duvall nie żyje. Legendarny aktor miał 95 lat
Aktualizacja: 2026-02-16T19:49:09+01:00
19:03
Okłamali was. Crime 101 nie jest drugą Gorączką
Aktualizacja: 2026-02-16T19:03:19+01:00
18:59
Kultowa seria horrorów opanowała HBO Max. Czegoś takiego jeszcze nie było
Aktualizacja: 2026-02-16T18:59:18+01:00
18:40
Tragedia podczas zdjęć do serialu Apple TV. Nie żyje producentka
Aktualizacja: 2026-02-16T18:40:58+01:00
17:22
Gwiazdor Stranger Things zbeształ teorię fanów. "Już nas nie potrzebujecie"
Aktualizacja: 2026-02-16T17:22:03+01:00
16:04
7 błędów Ołowianych dzieci. Autorka książki je wypunktowała
Aktualizacja: 2026-02-16T16:04:00+01:00
15:01
Tragiczny finał Sądu Siedmiu w Rycerzu Siedmiu Królestw. Kto zginął?
Aktualizacja: 2026-02-16T15:01:10+01:00
14:21
Kiedy nowe odcinki Rodzinki.pl? Nie pozbierałam się jeszcze po ostatnim sezonie
Aktualizacja: 2026-02-16T14:21:30+01:00
13:10
Doda jak Taylor Swift. Ceny biletów na jej koncert to nie żart
Aktualizacja: 2026-02-16T13:10:35+01:00
13:07
Technologia w podpasce - nie wierzysz? Zobacz, jak Procter & Gamble zmienia reguły gry w codziennej higienie
Aktualizacja: 2026-02-16T13:07:00+01:00
12:43
Joe odwiedza uniwerki na Netfliksie. Ja potrzebuję spa dla oczu
Aktualizacja: 2026-02-16T12:43:36+01:00
11:24
Zostań Rycerzem Siedmiu Królestw - konkurs. Wygraj projektory Samsunga
Aktualizacja: 2026-02-16T11:24:51+01:00
10:21
Wichrowe Wzgórza nie są tak złe, jak próbują wam wmówić. Serio
Aktualizacja: 2026-02-16T10:21:52+01:00
10:06
Paramount atakuje. Netflix nie może spać spokojnie
Aktualizacja: 2026-02-16T10:06:33+01:00
9:06
Użytkownicy Netfliksa włączają nowy dreszczowiec i łykają go na raz
Aktualizacja: 2026-02-16T09:06:46+01:00
15:03
Netflix nadrabia zaległości. Prequel Yellowstone już dostępny
Aktualizacja: 2026-02-15T15:03:00+01:00
14:05
Widzowie już wiedzą, która platforma zamiecie konkurencję w 2026 roku
Aktualizacja: 2026-02-15T14:05:00+01:00
13:02
Wielki reżyser znów w formie. Obejrzałem La Grazia i jestem zachwycony
Aktualizacja: 2026-02-15T13:02:00+01:00
12:16
Netflix cichaczem wrzucił obłędny film. To trzeba obejrzeć
Aktualizacja: 2026-02-15T12:16:00+01:00
12:05
Callum Turner zapytany o rolę Jamesa Bonda. Czy tylko ja widzę ten uśmiech?
Aktualizacja: 2026-02-15T12:05:45+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA