Nowy film Bena Afflecka to pierwszorzędna rozrywka. "Air" bardzo mnie zaskoczył

Affleckowi i Convery'emu udało się sprawić, że lubimy tych bohaterów - wiarygodnych, niepozbawionych skaz, ale i nieco przerysowanych. Sympatia do tych postaci jest bowiem konieczna, by widz wkręcił się w opowieść i szczerze kibicował ulubieńcom. Udaje się to osiągnąć przede wszystkim za sprawą fantastycznych dialogów - zgrabnych, błyskotliwych, ciętych oraz, przede wszystkim, autentycznie i niewymuszenie zabawnych. A to, co słyszymy, obnaża przed nami charaktery - dowiadujemy się o postaciach wszystkiego, co trzeba, choć kamera nie poświęca ich życiu osobistemu minimum uwagi.



Sam oceniam "Air" przede wszystkim jako połączenie komedii z inspirującym biopikiem; dla dramatu nie znalazło się tu zbyt wiele miejsca. I w porządku - to dość miła odmiana i powiew świeżości w kategorii "oparte na faktach".