Najlepsze filmy Matta Damona. Czy jest wśród nich "Air"?

Kevin Smith w formie! Dwaj aniołowie-renegaci, Loki (Damon) i Barthleby (Ben Affleck) za karę zostali zesłani na Ziemię. Miejscem ich wygnania jest Wisconsin, czyli... jedno z najnudniejszych miejsc w Ameryce. Nic dziwnego, że robią wszystko, co w ich mocy, aby wrócić do Nieba, albo przynajmniej do New Jersey, w ich mniemaniu prawdziwego raju na Ziemi. Jest tylko jeden problem: ich powrót, jako że sprzeczny z boskim planem, będzie wodą na młyn diabła. Pewna katoliczka pracująca w klinice usiłuje nie dopuścić do tego nieszczęścia. Zabawne, bezczelne, obrazoburcze - kupa frajdy!