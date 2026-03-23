Czarne chmury nad Reacherem. Uwielbiany aktor miał pobić sąsiada

Jeszcze parę tygodni temu o Alanie Ritchsonie było głośno przede wszystkim ze względu na jego udział w nowym hicie Netfliksa, "Maszynie do zabijania". Ponadto, na horyzoncie coraz wyraźniej jawi się kolejna odsłona "Reachera" - serialu, w którym aktor wciela się w główną rolę małomównego, niezwykle dobrze zbudowanego byłego wojskowego, który tropi złoczyńców i walczy z nimi. Wygląda na to, że w najbliższym czasie może być o nim głośno z nieco innego powodu.

Alan Ritchson miał wziąć udział w bójce. Sąsiad oskarża

Dlaczego? Otóż, według informacji podanych przez TMZ, Ritchson miał być, mówiąc dyplomatycznie, dość aktywną częścią sąsiedzkiej bójki. Z portalem rozmawiała domniemana ofiara całego zajścia, Ronnie Taylor. Do całej sytuacji miało dojść na przedmieściach Nashville, a genezą zdarzenia miało być to, że aktor jechał zielonym motocyklem Kawasaki wraz z dziećmi (mającymi swoje własne pojazdy) i przy okazji powodował spory hałas. Gdy Taylor miał mu zwrócić uwagę, Ritchson miał odpowiedzieć siłą.

Ronnie Taylor oskarża Ritchsona, że aktor uderzył go w tył głowy, twarz, a także kopnął - łącznie został uderzony około 4 razy. Całe zajście miało spowodować u mężczyzny siniaki i obrzęki. Według informacji portalu, organy ścigania prowadzą dochodzenie w związku z tym incydentem, jednak nikogo nie aresztowano.

Sam aktor, ani nikt z jego otoczenia, jak dotychczas nie zabrał głosu w sprawie. W związku z tym, póki co nie znamy pełnego obrazu wydarzeń. Jeśli jednak sytuacja się potwierdzi, aktora mogą czekać kłopoty, nie tylko prawne. Sytuacja bowiem miała wydarzyć się w momencie, w którym odtwórca roli Reachera ma wyjątkowe "wzięcie" zawodowe - serial Prime Video wkrótce powróci, "Maszyna do zabijania" jest popularna na Netfliksie, do tego bardzo często wymienia się Ritchsona w kontekście gry w uniwersum DCU - wielu widzi go jako Batmana w "Brave and the Bold". Pozostaje czekać na dalsze informacje, ale póki co całość nie wygląda zbyt dobrze.

Adam Kudyba 23.03.2026 11:22

