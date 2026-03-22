Gwiazdor Peaky Blinders ma już dość. Obawia się o karierę i rodzinę

Barry Keoghan, którego występ możemy teraz podziwiać w filmie „Peaky Blinders: Nieśmiertelny”, wyznał, że internetowe ataki wymierzone w jego wygląd (sic!) w pewnym momencie stały się tak intensywne, że istotnie wpłynęły na jego kondycję psychiczną. 

Michał Jarecki
peaky blinders barry keoghan
Kariera Barry’ego Keoghan w ostatniej dekadzie nabrała rozpędu. Jasne, zaczęło się nieśpiesznie, ale mniej więcej od premiery „Eternals” w 2021 r. popularność artysty wystrzeliła w górę - wraz z liczbą występów w głośnych produkcjach („Saltburn”, „Duchy Inisherin”). Aktor, wydawałoby się, ceniony i lubiany, mierzył się jednak z lawiną komentarzy dotyczących wyglądu. Co, rzecz jasna, odbiło się na jego relacji ze światem.

Barry Keoghan traci chęci do występów na ekranie

W sieci jest całe mnóstwo nienawiści. Pojawia się bardzo dużo ataków wymierzonych w to, jak wyglądam, i to już przekracza pewną granicę - wiecie, wiele osób przez coś takiego przechodzi... ale mnie to odsunęło. Sprawiło, że zamknąłem się w sobie, wycofałem, nie chcę pojawiać się w różnych miejscach, nie chcę wychodzić na zewnątrz. Mówię to całkowicie szczerze. To zaczyna być problem.

Keoghan przyznał, że zniknął z mediów społecznościowych, choć czasem po premierach czy różnych większych branżowych wydarzeniach zagląda do internetu, żeby sprawdzić, „jak coś zostało odebrane”. Niestety - jak się okazuje - reakcje najczęściej „nie są zbyt miłe”.

Odpowiadając na pytanie o odnajdywanie spokoju w życiu prywatnym, gwiazdor powiedział: „Ukrywam się. Tak naprawdę nie chodzę już w różne miejsca właśnie przez te ataki”.

Aktor dodał, że obawia się, iż jego lęki związane z wyglądem mogą wpłynąć na dalszą karierę. 

Kiedy to zaczyna przenikać do twojej sztuki, staje się problemem, bo przestajesz chcieć w ogóle pojawiać się na ekranie.

Martwi się też tym, co jego mały syn, Brando, pomyśli, gdy będzie na tyle duży, by samodzielnie czytać internetowe komentarze.

To rozczarowujące dla fanów, ale też przykre, że mój syn będzie musiał kiedyś czytać te wszystkie rzeczy.

Film „Peaky Blinders: Nieśmiertelny” z jego udziałem obejrzycie już na Netfliksie. W 2028 r. zobaczymy go też w roli Ringo Starra w serii filmów o „Beatlesach” w reż. Sama Mendesa.

Michał Jarecki
22.03.2026 12:19
Tagi: Barry KeoghanPeaky Blinders
