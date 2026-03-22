Najlepsze role Ryana Goslinga. TOP 11 genialnych kreacji

Ładowanie...

"Kaskader", "Szkolny chwyt", "Drugie oblicze", "Zostań", "Pierwszy człowiek", "Idy marcowe", "Big Short", nawet zjechany przez wielu "Gray Man". To zaledwie ułamek bogatego dorobku Ryana Goslinga, którego słabej czy przeciętnej roli naprawdę nie umiem sobie przypomnieć. Owszem, nie każdy film z jego udziałem był wspaniały, ale regularnie sprawdza się reguła, która głosi, że bez względu na poziom produkcji, w której obsadzie znajduje się Gosling, na jego doskonały warsztat zawsze można liczyć. Oto 11 filmów zawierających najlepsze role tego aktora.

REKLAMA

REKLAMA

11. Słaby punkt

Postanowiłem dorzucić do stawki film, z którym mam dobre osobiste wspomnienia, choć wielu pewnie na tym miejscu posadziłoby zupełnie inny tytuł. Ryan Gosling wciela się tu w prokuratora okręgowego, Willy'ego Beachuma, który za punkt honoru stawia sobie udowodnienie, że Ted Crawford (Anthony Hopkins), oskarżony o zabicie żony, jest winny. Pozornie szybka sprawa zmienia się w ciężką, psychologiczną potyczkę między oboma postaciami. Gosling, wówczas 27-latek, nie odstawał w niczym sir Anthony'emu, a ich aktorski pojedynek oglądało się z ogromną uwagą.

10. Nice Guys. Równi goście

Przyznam, że zanim "Nice Guys" się ukazali, sparowanie Goslinga z Russellem Crowem w komedii nie było na mojej liście filmowych życzeń. Choć z perspektywy granych przez nich bohaterów obaj są do siebie dopasowani jak pięść do nosa, widzowie pokochali ten duet. Pierwszy z wymienionych wciela się w Hollanda Marcha, samotnego ojca i prywatnego detektywa. Otrzymuje on od pewnej kobiety zlecenie odnalezienia jej siostrzenicy i zarazem gwiazdy filmów dla dorosłych, Misty Mountains. Wówczas March łączy siły z Jacksonem Healym (Crowe), a widzowie stają się świadkami poczynań nietuzinkowej i wiecznie dogryzającej sobie ekranowej pary, której połowę stanowi przezabawny i niezdarny bohater grany przez Goslinga.

9. Blade Runner 2049

Gosling na przestrzeni swojej kariery współpracował z wieloma znakomitymi twórcami, ale Denis Villeneuve wycisnął z niego bardzo, bardzo dużo. Kanadyjczyk Kanadyjczyka zrozumie. Gosling wciela się w "Blade Runnerze" w K - replikanta, którego fachem jest bycie "łowcą androidów", tropienie zbuntowanych replikantów. W trakcie realizacji jednego z zadań natrafia na informację, której ujawnienie może wywrócić panujący porządek. Aktor jest tutaj absolutnie wyśmienity w swojej powściągliwości, która niemal za każdym razem, gdy kamera go dostrzega, mówi więcej, niż słowa.

8. Kocha, lubi, szanuje

To film z gatunku "przystojny i przezabawny Ryan Gosling". W przypadku dzieła w reżyserii duetu Ficarra&Requa mamy do czynienia z historią, która jest na zmianę smutna i pełna fantastycznego humoru. Pierwsze skrzypce odgrywa w niej Cal (Steve Carell), który dowiaduje się o niewierności swojej żony. Życie zrozpaczonego mężczyzny zdaje się rozpadać na kawałki. W trakcie topienia smutków na terenie pubu, Cala dostrzega przystojny podrywacz Jacob Palmer (Gosling), który z czasem stara się pomóc nowemu koledze pogodzić się rozstaniem i rozpocząć nowe życie. Interakcje Goslinga z Carrellem i Emmą Stone to najczystsze złoto, powiadam.

7. Barbie

Nie wiem, czy ktoś to pamięta, ale casting Ryana Goslinga jako Kena był początkowo bardzo krytykowany. Nic dziwnego, że skończyło się tak, że aktor zamknął usta wszystkim, którzy w niego wątpili. Wątek Kena jako ofiary wyścigu o bycie najlepszym, która w patriarchacie dostrzegła na swój uroczo głupawy sposób szansę na emancypację i wyrwanie się z poczucia niedocenienia to jedna z najlepszych części filmu, natomiast Gosling jako Ken jest ekstremalnie zabawny, uroczo charyzmatyczny, zniuansowany bardziej, niż wygląda, chowający swoją dużą wrażliwość za sześciopakiem i Mojo Dojo Casa House. A jak śpiewa…klękajcie narody.

6. Fanatyk

Mam tyle samo lat ile ten film. Gdy przychodziłem na świat, Ryan Gosling miał już na koncie rewelacyjną rolę w "Fanatyku". Danny, w którego się wciela aktor, to młody, zbuntowany Żyd, który przeciwstawia się własnej społeczności, by ostatecznie stać się aktywnym ideologicznie neonazistą, nienawidzącym "swoich". To genialny film z kapitalną rolą młodego, 21-letniego wówczas Goslinga, który z niezwykłą precyzją i naturalnością oddał intelektualne i tożsamościowe rozterki swojego bohatera, przy okazji nie umniejszając w żaden sposób zła, którego jest częścią.

5. Pamiętnik

Obecność tego tytułu w niniejszym rankingu była oczywistością, pozostawało tylko pytanie o miejsce. Klasyk kinowego romansu, czołowy tytuł bazujący na literaturze Nicholasa Sparksa, który ws współczesnej interpretacji zdaje się być bardziej niejednoznaczny, niż się wydawało. Mimo tego przyznać należy, że to absolutny koncert w wykonaniu Rachel McAdams i oczywiście Ryana Goslinga. Kanadyjczyk wcielił się w Noaha - chłopaka z prowincji, który po latach od rozstania nie potrafi zapomnieć o ukochanej. To jedna z najbardziej pamiętanych ról aktora, udowadniająca, jak rewelacyjnie odnajduje się w romantycznym gatunku.

4. Drive

Jeden z tych filmów, z którymi od razu kojarzy się Ryana Goslinga. Aktor w 2011 roku zagrał w kultowym, neo-noirowym kryminale Nicolasa Windinga Refna. Główny bohater (Gosling) za dnia pracuje jako kaskader, a nocami wynajmuje się jako kierowca gangsterów. W pewnym momencie nawiązuje bliską więź ze swoją nową sąsiadką, Irene (Carey Mulligan) i jej synkiem Benicio, ale ich relacja zostaje przerwana, gdy mąż kobiety (Oscar Isaac) wychodzi z więzienia. Wówczas oferuje im swoją pomoc.

3. Blue Valentine

Opinia ikony współczesnego kina romantycznego to nie przesada - Ryan Gosling dzierży to miano z dumą. "Blue Valentine" nie jest jednak typowym romansem, w którym ptaszki ćwierkają, jest miło i wspaniale. To raczej rewers tej monety - Gosling, wraz z Michelle Williams, wcielają się w Deana i Cindy: rozpadające się małżeństwo, które wraca wspomnieniami do czasów, kiedy ich relacja była pełna pięknej i żywej miłości. Główny duet aktorski staje na wysokości zadania, a Ryan fenomenalnie oddaje prawdziwe emocje swojego bohatera, zawieszonego między wspominaniem tego, co było, a teraźniejszym okopywaniem się w życiowej przeciętności, przeplatanej zbyt częstym popijaniem piwa.

2. Miłość Larsa

Jedna z najdziwniejszych, najciekawszych, a zarazem najlepszych kreacji Ryana Goslinga. Mowa tu o filmie, który chyba nie cieszy się aż takim rozgłosem jak większość tytułów w tym zestawieniu, czyli o "Miłości Larsa" Craiga Gillespie. Tytułowy bohater wiedzie samotne życie i mieszka pod dachem brata i jego żony, którzy sugerują, by znalazł w końcu kogoś, z kim będzie mógł spędzić życie. Fantastycznie, wrażliwie zagrany przez Goslinga Lars znajduje i zakochuje się do szaleństwa w Biance. Kim ona jest? Gumową lalką. Kanadyjski aktor doskonale odnajduje się w tej historii - nie gra karykaturalnego nieudacznika życiowego, nie ma tu sztuczności. To fantastyczna, całkiem poruszająca rola godnego uwagi i współczucia, wrażliwego człowieka z potrzebą bliskości i akceptacji, zagrana i napisana bez wyśmiewania się z samego konceptu.

1. La La Land

Może przesądziła moja miłość do musicali, może nie. Niemniej, film z tego gatunku w reżyserii Damiena Chazelle'a to dla mnie najlepszy jak dotychczas dowód, że Gosling ma wyjątkowy dar do tego, by widza i rozbawiać, i wyciskać z niego autentyczne łzy wzruszenia. "La La Land" to perła w koronie jego dorobku. Sebastian, w którego się wciela, to uprzedzony muzyk, obrońca "dawnego porządku" muzycznego, prawdziwego jazzu. Swoją wiedzę, aspiracje i niekwestionowany talent łączy z brakiem życiowych perspektyw i koniecznością niełatwego dla serca wyboru. To wspaniała rola, która raz rozdziera serce, a raz je czule otula.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

REKLAMA

Adam Kudyba 22.03.2026 12:06

Ładowanie...