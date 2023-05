Film prosto z kina podbija Amazona, ale przegrywa z 2. najdroższym serialem w historii

"Air" wskoczyło do kin na początku kwietnia. Na wielkich ekranach wciąż jeszcze można go oglądać, ale chwilę temu najnowszy film Bena Afflecka wleciał również na Amazon Prime Video. Polacy dosłownie się na niego rzucili, bo z miejsca trafił na podium najpopularniejszych tytułów na platformie w naszym kraju. Ciągle się na nim świetnie trzyma i obecnie okupuje pozycję drugą, co tylko dowodzi, że użytkownicy serwisu nie mogą nacieszyć się historią pracującego dla Nike Sonny'ego Vaccaro.



Główny bohater "Air" próbuje zawrzeć dla swojej firmy kontrakt ze wschodzącą jeszcze gwiazdą koszykówki Michaelem Jordanem. Mówiąc krótko i kolokwialnie, jest to film o białym facecie w średnim wieku, który chce zarobić dla korporacji grube hajsy. Jak dobrze wiemy, swój cel osiągnie, ale w tym wypadku liczy się droga. Wiedzie przez kolejne problemy, przeszkody i mnóstwo żartów z brzuszka Sonny'ego. Właśnie tak ziszcza się amerykański sen!



