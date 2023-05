Gdzie obejrzeć "AIR"? Film w reżyserii Bena Afflecka trafi do VOD

Nawet Michael Jordan tak prędko nie zdobył tytułu mistrza NBA. Film "AIR" w reżyserii Bena Afflecka zaledwie półtorej miesiąca po kinowej premierze trafi do serwisu VOD. To szansa dla tych, którzy nie zdecydowali się na to, by pójść na "AIR" do kina, bo naprawdę warto zobaczyć ten świetny film, nawet jeśli sportowa tematyka kompletnie was nie interesuje.