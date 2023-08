Nie czas umierać, czas podbijać Amazon Prime Video. Użytkowników ogarnia wakacyjna melancholia

W tym tygodniu na Amazon Prime Video rządzi i dzieli "Tego lata stałam się piękna". To już ostatnie chwile użytkowników platformy z serialem, bo w przyszły piątek w serwisie pojawi się finałowy odcinek 2. sezonu produkcji. Powinniśmy w nim poznać odpowiedzi na nurtujące nas od paru tygodni pytania. Najważniejsze z nich to, czy Belly uda się uratować domek na plaży, z którym wiąże się tak wiele wspomnień?



Chociaż użytkownicy Amazon Prime Video wciąż kurczowo trzymają się wakacyjnych klimatów z "Tego lata stałam się piękna", to powoli dociera do nich świadomość, że tegoroczne lato dobiega końca. Co prawda na drugim miejscu listy najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie znajduje się opowieść o apokalipsie na wesoło - 2. sezon "Dobrego omenu" - ale już na dalszych miejscach robi się melancholijnie.



Czytaj także: