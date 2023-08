Użytkownicy Amazona romansują z produkcjami dla młodzieży. Nowy film podbija Prime Video

"Red, White & Royal Blue" to adaptacja bestsellera Casey McQuiston. Fabuła tej komedii romantycznej skupia się na niezwykłym romansie, którego bohaterami są syn pani prezydent Stanów Zjednoczonych i dziedzic (któryśtam w kolejce) brytyjskiego tronu. Oczywiście, początkowo się nie lubią, droczą ze sobą, ale potem padają sobie w ramiona i przeżywają tak chwile szczęśliwe, jak i kolejne problemy. Proste to i naiwne. Taka bajeczka, która dobrze by się odnalazła w ramówce stacji Hallmark.