Polska przejmuje Amazona. Nasze reality show zdetronizowało najdroższy serial wszech czasów

"Władca Pierścieni" przez cały okres trwania 2. sezonu tylko raz stracił pozycję lidera zestawienia najpopularniejszych tytułów na Prime Video. W dodatku trwało to bardzo krótką chwilę. Kiedy jednak najnowsza odsłona najdroższego serialu wszech czasów dobiegła końca, użytkownicy platformy Amazona zaczęli szukać sobie nowych produkcji, w które mogliby zainwestować swoje wolne chwile i emocje. A serwis podsunął im kilka gorących nowości. W efekcie "Pierścienie Władzy" muszą się teraz w zestawieniu zadowolić najniższym stopniem podium.



Wydawało się, że po 2. sezonie "Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy" pozycję lidera serwisu przejmie w naszym kraju "Citadel: Diana". To w końcu spin-off drugiego najdroższego serialu wszech czasów (Amazon na swoich produkcjach nie oszczędza). W całości zadebiutował on na platformie w zeszły czwartek. Polscy użytkownicy Prime Video co prawda się nim zainteresowali, ale nie w tak dużym stopniu, jak można było się spodziewać. Produkcja zajmuje aktualnie czwarte miejsce zestawienia.