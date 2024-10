Amazon coraz więcej kręci z Polakami. Właśnie zapowiedział pierwszy serial oryginalny Prime Video

Amazon polubił się z Polską. Coraz więcej inwestuje w produkcje z naszego kraju, które trafiają na Prime Video. Dostaliśmy już parę rodzimych produkcji platformy. Do tej pory były to jednak programy (LOL. Kto się śmieje ostatni"), piłkarskie dokumenty ("Kuba"), czy filmy pełnometrażowe ("Cały ten sex"). Teraz wreszcie nadszedł czas na serial fabularny. Już w przyszłym miesiącu w serwisie wyląduje więc "Gąska".



Co się kryje pod tym tytułem? Nazwa franczyzowego supermarketu działającego na przedmieściach typowego polskiego miasta. Należy on do ekscentrycznego lokalnego przedsiębiorcy Włodka, który jest zafascynowany Stanami Zjednoczonymi i wszystkim co amerykańskie. Chce być jak Elon Musk i Mark Zuckerberg, dlatego właśnie w ich stylu próbuje zarządzać swoim zespołem. Udowadnia tym samym, że w grupie wszystko jest łatwiejsze i zabawniejsze.