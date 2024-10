"Citadel: Diana": spin-off 2. najdroższego serialu wszech czasów jest lepszy od oryginału, ale sprawia mniej frajdy

"Citadel" to drugi (zaraz za "Władcą Pierścieni: Pierścieniami Władzy") najdroższy serial wszech czasów. Nie cieszył się on zbyt dużym uznaniem krytyków. Rzeczywiście można mu wiele zarzucić (szczególnie pod względem scenariuszowym), ale spektakularności nie da mu się odmówić. To produkcja zrealizowana z pompą, gdzie ciągle musi się coś dziać, a więcej znaczy po prostu tyle: więcej. W końcu szpiegowskie uniwersum powstaje pod szyldem nie tylko Amazona, ale też firmy braci Russo, którzy ewidentnie nie potrafią wyjść z trybu wysokobudżetowych widowisk Marvela.



Nazwisko braci Russo widnieje również na liście płac pierwszego spin-offu "Citadel" (drugi, "Honey Bunny", już w drodze), jako producentów wykonawczych. Twórcy "Diany" ewidentnie jednak nie mieli już do dyspozycji ogromnego, sięgającego 300 mln dol. budżetu. Siłą rzeczy musieli więc ściągnąć nieco nogę z gazu. Tym samym "Diana" większą wagę przykłada do portretów psychologicznych bohaterów i emocjonalnej warstwy opowieści. Wcale nie znaczy to jednak, że fani widowiskowej akcji będą się nudzić.