Prime Video: co obejrzeć w weekend? TOP 5 nowości, w tym następca "Reachera"

"Cross" to oczywiście najważniejsza i największa nowość na Prime Video z tego tygodnia. Amazon wierzy, że będzie to hit, ale wszystko przecież w rękach użytkowników platformy. Serial ledwo wleciał do serwisu i nie zdążył jeszcze namieszać subskrybentom w głowach. Zaraz jednak pewnie to zrobi. Co jeszcze obejrzeć w weekend w usłudze?