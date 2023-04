Finałowy sezon jednego z najlepszych seriali Amazona w historii już na Prime Video. Świetne nowości w serwisie

O co tu chodzi? Akcja zaczyna się w roku 1958 i rozgrywa się w Nowym Jorku. Życie Midge Maisel układa się (jak na ówczesne czasy, rzecz jasna) świetnie: mąż, dzieci, wystawne kolacje w eleganckim mieszkaniu. Gdy za sprawą zdrady ukochanego jej świat staje nagle na głowie, Midge musi szybko zdecydować, do czego tak naprawdę najlepiej się nadaje. I tak oto dochodzi do niespotykanej transformacji: przemiana gospodyni domowej w artystkę stand-upową wszystkim (poza nią samą) wydaje się niebywała. Nie przeszkadza jej to jednak walczyć o swoje - Midge zdobywa coraz większe uznanie słuchaczy, a jej nazwisko staje się rozpoznawalne.



"Wspaniała pani Maisel" to wnikliwa rewizja przełomu lat 50. i 60. w USA z dodatkiem odrobinki nostalgii i feminizmu, przede wszystkim jednak - ironii. Bawi się treścią i formą, wygląda obłędnie (prawdziwy raj dla oczu vintage designerów), zgrabnie porusza choćby wątki klasowości, a co najważniejsze: poprawia humor jak nic! A to przede wszystkim za sprawą doskonale napisanych, rozwijających się postaci i błyskotliwych dialogów. Jeśli jeszcze nie widzieliście - polecam.



A tak z serialem pożegnali się jego twórcy: