O takie kino akcji zupełnie nic nie robiłem. Prime Video dowozi nowości na weekend

Ja wiem. Gdy mowa o gwiazdorach kina akcji, nazwisko Boba Odenkirka jest w ogóle poza dyskusją. To błąd. Dowodzi tego właśnie "Nikt". Aktor znany z roli Saula Goodmana wciela się tu w Hutcha Mansella - typowego tatuśka z przedmieść. Z żoną od dawna seksu nie uprawiał, a dzieci w ogóle go nie szanują. Jego codzienność składa się z pogoni za niesforną śmieciarką i słuchania wyzwisk od szwagra i teścia. Kiedy jednak do jego domu włamują się złodzieje, coś w nim pęka. Nagle okazuje się, że to on jest niebezpieczeństwem. Kiedy gość otwiera drzwi i zostaje zastrzelony, to nie on. On jest tym, co puka.



W miarę rozwoju akcji dowiadujemy się, że niepozorny Hutch pracował kiedyś dla agencji wywiadowczej. Był "ostatnim gościem, którego chciało się spotkać na swojej drodze". Dlatego w autobusie brutalnie rozprawia się z grupką wyrostków zaczepiających niewinną dziewczynę. W ten sposób niechcący rzuca wyzwanie rosyjskiej mafii. Przyjdzie mu więc przebijać się przez tabuny wrogów. I będzie się z nimi rozprawiał z dużą dawką morderczej inwencji i czarnego humoru.