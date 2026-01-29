REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Amazon wydał majątek na film o pierwszej damie. Jest beka, bo nikt nie chce go oglądać

Internauci, również ci polscy, śmieją się z nowego filmu o pierwszej damie. Amazon wydał na niego grube miliony, ale hitu nie powinien się spodziewać. Na chwilę przed premierą okazuje się, że praktycznie nikt nie chce "Melanii" oglądać.

Rafał Christ
melania trump film amazon prime video co obejrzeć
REKLAMA

"Melania" opowiada o Melanii Trump. Nie jest to jednak biografia, a dokument, który przedstawia 20 dni z jej życia. Chodzi o czas poprzedzający drugą inaugurację jej męża Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Według pierwszej damy USA impulsem do jego stworzenia był sukces jej wspomnień pod tym samym tytułem. Wszyscy więc spodziewali się, że to będzie hit. Platformy przebijały się w ofertach zakupu praw do produkcji.

W styczniu zeszłego roku o prawa do "Melanii" walczyli Disney, Netflix i Paramount+. I choć grosza nie szczędzili, nie udało im się przebić Amazon MGM Studios. 40 mln dol. to rekordowa kwota, jaką ktokolwiek, kiedykolwiek zapłacił za licencję na dokument, który nie opowiada o muzyce. Ale Amazon na tym nie poprzestał. Dorzucił bowiem niemal drugie tyle (35 mln) na marketing i promocję. Łącznie wydał więc na film 75 mln dol.

REKLAMA

Melania - film o pierwszej damie nie zapowiada się na hit

Amazon ewidentnie liczy na ogromny hit. Przecież wydał tyle pieniędzy na "Melanię" nie tylko, żeby mieć ten film w swoim katalogu. Planuje też zrobić serialowy follow-up. Być może jednak zechce się z tego pomysłu wycofać. Dokument nie zapowiada się na hit, choć już w miniony poniedziałek Donald Trump w mediach społecznościowych twierdził, że bilety w przedsprzedaży rozchodzą się jak karabiny AR-15.

Słowa Donalda Trumpa można łatwo zweryfikować. Hollywood Reporter podawał w miniony wtorek, że w okręgach ultrakonserwatywnych typu El Plano w Teksasie seanse rzeczywiście są wyprzedane, ale "Melania" wciąż może nie zarobić w premierowy weekend w USA prognozowanych 5 mln dol. Po mediach społecznościowych krążą przecież zdjęcia sal kinowych, w których liczbę sprzedanych biletów da się policzyć na palcach jednej ręki.

Internauci są bezlitośni. Podobne fotki wrzucają nie tylko mieszkańcy różnych części Stanów Zjednoczonych, ale też z innych krajów. W poniedziałek na łamach The Guardian przedstawiciel jednego z największych operatorów sieci kinowej w Wielkiej Brytanii mówił o "miękkiej" sprzedaży biletów. Jeśli nic się nie zmieni na premierowy pokaz w Londynie przyjdzie jedna osoba.

Na chwilę przed premierą "Melanii" również Polacy zdążyli się podpiąć pod ten trend. Podają dalej posty ze screenami pustych sal kinowych za granicami naszego kraju. A przecież w rodzimych kinach sytuacja wygląda ponownie. Film wchodzi na wielkie ekrany w piątek, 30 stycznia. W Cinema City w warszawskiej Arkadii co prawda na pokaz o 18:30 sprzedano na ten moment (29 stycznia ok. 12:00) 11 biletów, ale na 21:00 nikt się nie wybiera.

fot.//zrzut ekranu, rezerwacja biletów na pokaz filmu "Melania" 30 stycznia o 21:00 w Cinema City Arkadia

To sytuacja bez precedensu. Nie sposób przywołać inny dokument, z którego opinia publiczna by tak szydziła z powodu niskiej (bądź żadnej) sprzedaży biletów. W końcu nie mówimy tu o "Barbie" czy "Oppenheimerze", na które tłumnie pobiegliśmy już w premierowy weekend. Kategorie oglądalności są zupełnie inne. Aczkolwiek - przypomnijmy - Amazon wydał na ten film 75 mln dol. Jak na hollywoodzkie standardy to nie jest już nawet średni budżet. To całkiem spory budżet. "Joker" mniej kosztował (55-70 mln), "Ciche miejsce 2" mniej kosztowało (55-61 mln), a nawet "John Wick 1 & 2" razem wzięci mniej kosztowali (20 mln i 40 mln).

Nawet jeśli szykowano się, że widzowie poczekają, aż film pojawi się na Prime Video i tam obejrzą go w ramach subskrypcji, skala tej inwestycji i dystrybucja kinowa, sugerują nadzieje na coś znacznie więcej - wydarzenie kulturalne z prawdziwego zdarzenia. Być może nie brakuje widzów, którzy zwlekają z zakupem biletów, ale nie zapominajmy, że są też ludzie, którzy całkowicie za darmo nie chcą dokumentu oglądać. W Stanach Zjednoczonych nikt nie pali się do brania gratisowych wejściówek od członków grup republikańskich, które wykupiły całe sale kinowe.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Więcej o dokumentach poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Rafał Christ
29.01.2026 15:17
Tagi: AmazonCo obejrzeć?Filmy dokumentalnePrime Video
Najnowsze
13:55
Wielkie fantasy dostanie i filmy, i seriale. Gandalf i Geralt dzisiaj nie zasną
Aktualizacja: 2026-01-29T13:55:42+01:00
12:32
Bridgertonowie stracili żar, ale to nie problem. 4. sezon mnie zachwycił
Aktualizacja: 2026-01-29T12:32:11+01:00
10:26
Reżyser wyciąga szwy z Frankensteina. Będzie dłuższa wersja filmu Netfliksa
Aktualizacja: 2026-01-29T10:26:33+01:00
10:11
Co dalej z Prawnikiem z Lincolna? Netflix ma plan na 5. sezon
Aktualizacja: 2026-01-29T10:11:25+01:00
9:14
Tego nie dowiesz się z Grzeszników. Twórcy zdradzili historię bohaterów
Aktualizacja: 2026-01-29T09:14:34+01:00
20:22
Wraca ulubiony kryminał Polaków. Disney+ jednak nie zapomniał o nowych odcinkach
Aktualizacja: 2026-01-28T20:22:00+01:00
19:01
TOP 1 Netfliksa i takie zaskoczenie. Tego się nie spodziewałam
Aktualizacja: 2026-01-28T19:01:00+01:00
18:13
Amerykanie szykują remake polskiego filmu. Wiemy, kto zagra influencerkę fitness
Aktualizacja: 2026-01-28T18:13:17+01:00
17:12
Czy Fałszerz od Netfliksa nas oszukał? Wyjaśniamy zakończenie hitowego kryminału
Aktualizacja: 2026-01-28T17:12:00+01:00
15:38
Netflix zapowiada powrót Berlina. Największy skok w historii uniwersum
Aktualizacja: 2026-01-28T15:38:25+01:00
15:16
Czy to koniec najlepszego serialu Apple'a? Jest oficjalne oświadczenie
Aktualizacja: 2026-01-28T15:16:00+01:00
14:29
Ted Lasso wraca z 4. sezonem. Kiedy pierwszy trening?
Aktualizacja: 2026-01-28T14:29:28+01:00
13:07
Projekt Hail Mary to kosmiczny hit. Co ma wspólnego z Marsjaninem?
Aktualizacja: 2026-01-28T13:07:24+01:00
12:03
Już za chwilę ostatni odcinek serialu Niebo. Rok w piekle. Perełka HBO Max
Aktualizacja: 2026-01-28T12:03:05+01:00
10:51
Wielki Marty to jeden z najlepszych filmów 2026 roku. A dopiero styczeń
Aktualizacja: 2026-01-28T10:51:22+01:00
9:51
Zaginiony film z Reynoldsem i Dorocińskim jednak żyje. Premiera u ciebie w domu
Aktualizacja: 2026-01-28T09:51:36+01:00
9:06
Terapia bez trzymanki 3 masakruje serduszko. Najlepszy serial Apple’a wrócił
Aktualizacja: 2026-01-28T09:06:59+01:00
8:49
Pierwsze spojrzenie na horror od twórców Stranger Things. Jest, hmm, inny
Aktualizacja: 2026-01-28T08:49:51+01:00
20:48
Użytkownicy Prime Video pokochali ten film wojenny. Pamiętajcie, że to propaganda
Aktualizacja: 2026-01-27T20:48:00+01:00
19:54
Deadpool 4 jednak powstanie? Teraz to ma być priorytet
Aktualizacja: 2026-01-27T19:54:52+01:00
19:37
Bridgertonowie wracają. Kiedy odcinki 4. sezonu trafią na Netfliksa?
Aktualizacja: 2026-01-27T19:37:00+01:00
18:14
Pomoc domowa zmierza do VOD. Kiedy premiera online?
Aktualizacja: 2026-01-27T18:14:00+01:00
18:13
Fałszerz z Fałszerza istniał naprawdę. Kim był prawdziwy Toni?
Aktualizacja: 2026-01-27T18:13:00+01:00
15:45
Co z 2. sezonem thrillera To jej wina? Jest szansa na nowe odcinki
Aktualizacja: 2026-01-27T15:45:00+01:00
15:15
Nazywają to sci fi „Matrixem z Temu”. I oglądają jak szaleni
Aktualizacja: 2026-01-27T15:15:00+01:00
14:13
Hit 2025 roku wpadł właśnie na VOD. A przecież jeszcze leci w kinach
Aktualizacja: 2026-01-27T14:13:01+01:00
13:15
Internet wylewa szambo na Grzeszników. Przegraliście z rozumem
Aktualizacja: 2026-01-27T13:15:37+01:00
11:45
Finałowe odcinki Fallouta 2 z przyśpieszoną premierą. Co z Polską?
Aktualizacja: 2026-01-27T11:45:06+01:00
10:59
To nie koniec Opowieści podręcznej. Nowy serial ma już datę premiery
Aktualizacja: 2026-01-27T10:59:06+01:00
10:02
Agata Turkot doceniona za Dom dobry. Ta rola mnie rozerwała
Aktualizacja: 2026-01-27T10:02:08+01:00
9:57
Sydney Sweeney może mieć problemy z prawem. Powód? Bielizna
Aktualizacja: 2026-01-27T09:57:05+01:00
8:29
Stranger Things ma problem. Nowy serial zmieni stary serial
Aktualizacja: 2026-01-27T08:29:28+01:00
19:49
Użytkownicy Netfliksa zarywają nocki dla tego sci-fi. Jest genialne
Aktualizacja: 2026-01-26T19:49:44+01:00
17:15
Twórca Wikingów zrobił świetny serial. Muszę wam o nim opowiedzieć, bo wciąga
Aktualizacja: 2026-01-26T17:15:00+01:00
15:48
Potężna dawka sci-fi. Pierwsze opinie mówią wprost: arcydzieło
Aktualizacja: 2026-01-26T15:48:22+01:00
14:46
Naruto nareszcie w streamingu w Polsce. Gdzie obejrzymy kultowe anime online?
Aktualizacja: 2026-01-26T14:46:54+01:00
13:44
Netflix podał rozkład jazdy na luty 2026. Na te premiery czekały miliony
Aktualizacja: 2026-01-26T13:44:49+01:00
13:29
M3GAN 2.0 wreszcie w streamingu. Gdzie obejrzeć online kontynuację hitu?
Aktualizacja: 2026-01-26T13:29:04+01:00
12:43
Cały świat rzucił się na nowy thriller Netfliksa. Nie potrzebował nawet promocji
Aktualizacja: 2026-01-26T12:43:02+01:00
12:36
Film o Melanii Trump zaraz w kinach. Ja pójdę, ale wy się zastanówcie
Aktualizacja: 2026-01-26T12:36:12+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA