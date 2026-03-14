Świetne nowości w HBO Max, w tym kinowy hit i thriller, który ominął polskie kina

Okej, to naprawdę solidny tydzień dla subskrybentów HBO Max. Poza nowymi odcinkami świetnych seriali („Piekło kobiet”, „Chętni na seks” i najlepszy: „Rooster”), platforma wzbogaciła ofertę o różnorodne filmowe produkcje - jedna z nich to zeszłoroczny kinowy hit, z którym gorąco polecamy się zapoznać.



Oto najciekawsze nowości na platformie Warnera.

HBO Max: nowości na weekend - TOP 5

Złodziej z przypadku

Bodaj najlepszy obraz Darrena Aronofsky’ego od lat, który zaskoczył widownię - zazwyczaj szykował dla niej bowiem coś odjechanego, a tym razem postawił na kryminał z zacięciem komediowym, niemal w stylu Guy’a Ritchiego. I wyszło mu to świetnie. Produkcja gościła na ekranach kin w zeszłym roku - HBO Max jako pierwszy serwis udostępnia ją w ramach subskrypcji, bez dodatkowych opłat.

Bez przebaczenia (nie, to nie ten western)

Christopher Abbott i Barry Keoghan w thrillerze, który dotychczas nie gościł w polskim streamingu w ramach abonamentu. W tej trzymającej w napięciu produkcji Irlandzka rodzina pasterska mierzy się z wewnętrznymi konfliktami, napięciami w domu i rywalizacją z sąsiednim farmerem. Konflikt wystawia na próbę lojalność, przeszłość i przyszłość obu rodzin - każda decyzja może kosztować ich wszystko. Obraz bardzo ciepło przyjęty przez krytykę.

Źródło

Raz jeszcze Aronofsky - ale sprzed 20 lat. Jego „Źródło” to bardzo specyficzny film z udziałem Hugh Jackmana i Rachel Weisz, w którym przeplatają się trzy historie o miłości i poszukiwaniach Drzewa Życia: z XVI wieku, współczesna i z wieku XXVI. Film ma wielu przeciwników, ale zaskarbił też sobie grono wiernych fanów. Tak czy siak - to seans na tyle wyjątkowy, że tak czy siak warto go sobie zafundować.

Dwóch gniewnych ludzi

Dla wspaniałego duetu Adam Sandler i (boski!) Jack Nicholson - warto. Oto młody pechowiec zostaje skierowany do ekscentrycznego doktora, by ten pomógł mu opanować ataki gniewu. Od tej pory demoniczny terapeuta nie odstępuje go na krok i sprawia, że jego życie staje się prawdziwym piekłem.

Wolfgang (Niezwykły chłopak)

Po nagłej śmierci matki, Wolfgang, wyjątkowo uzdolniony dziewięciolatek z IQ 152 i cechami ze spektrum autyzmu, zostaje zmuszony do zamieszkania z ojcem, Carlesem, którego nigdy wcześniej nie widział. Uporządkowany i dążący do doskonałości chłopiec nie potrafi znieść chaotycznego stylu życia ojca, którego uważa za prymitywa. Marzy o jednym - uciec do Paryża i tak jak jego matka, dostać się do prestiżowej Akademii Muzycznej Grimalda, a dalej zostać najlepszym pianistą na świecie. Kiedy Carles odkrywa jego plan, musi podjąć najważniejszą decyzję w swoim życiu: postawić na własne marzenia czy stać się ojcem, jakiego Wolfgang naprawdę potrzebuje.

Michał Jarecki 14.03.2026 11:16

