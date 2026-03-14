Świetne nowości w HBO Max, w tym kinowy hit i thriller, który ominął polskie kina

Weekend! Pogoda dopisuje, ale wieczory pozostają chłodne - po długim spacerze to właśnie domowy seans pozostaje jedną z najbardziej kuszących opcji. Sprawdźmy zatem, co ciekawego wpadło ostatnio na HBO Max.

Michał Jarecki
bez przebaczenia hbo max
Okej, to naprawdę solidny tydzień dla subskrybentów HBO Max. Poza nowymi odcinkami świetnych seriali („Piekło kobiet”, „Chętni na seks” i najlepszy: „Rooster”), platforma wzbogaciła ofertę o różnorodne filmowe produkcje - jedna z nich to zeszłoroczny kinowy hit, z którym gorąco polecamy się zapoznać.

Oto najciekawsze nowości na platformie Warnera.

HBO Max: nowości na weekend - TOP 5

Złodziej z przypadku

Bodaj najlepszy obraz Darrena Aronofsky’ego od lat, który zaskoczył widownię - zazwyczaj szykował dla niej bowiem coś odjechanego, a tym razem postawił na kryminał z zacięciem komediowym, niemal w stylu Guy’a Ritchiego. I wyszło mu to świetnie. Produkcja gościła na ekranach kin w zeszłym roku - HBO Max jako pierwszy serwis udostępnia ją w ramach subskrypcji, bez dodatkowych opłat.

Bez przebaczenia (nie, to nie ten western)

Christopher Abbott i Barry Keoghan w thrillerze, który dotychczas nie gościł w polskim streamingu w ramach abonamentu. W tej trzymającej w napięciu produkcji Irlandzka rodzina pasterska mierzy się z wewnętrznymi konfliktami, napięciami w domu i rywalizacją z sąsiednim farmerem. Konflikt wystawia na próbę lojalność, przeszłość i przyszłość obu rodzin - każda decyzja może kosztować ich wszystko. Obraz bardzo ciepło przyjęty przez krytykę.

Raz jeszcze Aronofsky - ale sprzed 20 lat. Jego „Źródło” to bardzo specyficzny film z udziałem Hugh Jackmana i Rachel Weisz, w którym przeplatają się trzy historie o miłości i poszukiwaniach Drzewa Życia: z XVI wieku, współczesna i z wieku XXVI. Film ma wielu przeciwników, ale zaskarbił też sobie grono wiernych fanów. Tak czy siak - to seans na tyle wyjątkowy, że tak czy siak warto go sobie zafundować.

Dwóch gniewnych ludzi

Dla wspaniałego duetu Adam Sandler i (boski!) Jack Nicholson - warto. Oto młody pechowiec zostaje skierowany do ekscentrycznego doktora, by ten pomógł mu opanować ataki gniewu. Od tej pory demoniczny terapeuta nie odstępuje go na krok i sprawia, że jego życie staje się prawdziwym piekłem.

Wolfgang (Niezwykły chłopak)

Po nagłej śmierci matki, Wolfgang, wyjątkowo uzdolniony dziewięciolatek z IQ 152 i cechami ze spektrum autyzmu, zostaje zmuszony do zamieszkania z ojcem, Carlesem, którego nigdy wcześniej nie widział. Uporządkowany i dążący do doskonałości chłopiec nie potrafi znieść chaotycznego stylu życia ojca, którego uważa za prymitywa. Marzy o jednym - uciec do Paryża i tak jak jego matka, dostać się do prestiżowej Akademii Muzycznej Grimalda, a dalej zostać najlepszym pianistą na świecie. Kiedy Carles odkrywa jego plan, musi podjąć najważniejszą decyzję w swoim życiu: postawić na własne marzenia czy stać się ojcem, jakiego Wolfgang naprawdę potrzebuje.

Michał Jarecki
14.03.2026 11:16
