REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Sezon 2. Awantury na horyzoncie. Kiedy premiera na Netfliksie?

Gdy "Awantura" po raz pierwszy pojawiła się na Netfliksie, nikt chyba się nie spodziewał nadchodzącej sławy i nagród, jakie otrzymają jego twórcy. Platforma poszła za ciosem, a serial doczekał się kontynuacji - wkrótce ukaże się 2. sezon. Kiedy dokładnie?

Adam Kudyba
REKLAMA

Po raz pierwszy "Awanturę" mogliśmy oglądać w 2023 roku. To wówczas Lee Sung Jin skonstruował dla Netfliksa serial, który później zaowocował wieloma nagrodami - otrzymał m.in. 3 Złote Globy i 8 nagród Emmy. Głównymi bohaterami opowiadanej przez twórcę historii byli Danny i Amy - dwoje nieznajomych, których udział w wypadku drogowym ewoluował w długotrwały, intensywny konflikt. W role główne wcielili się Steven Yeun i Ali Wong.

REKLAMA

Awantura - kiedy 2. sezon serialu Netfliksa? Wielki hit z nową obsadą

O ile pierwszy sezon koncentrował się przede wszystkim na bohaterach pochodzenia azjatyckiego, o tyle w 2. sezonie mamy do czynienia z bardziej "hollywoodzkimi" nazwiskami. Na małym ekranie zobaczymy Oscara Isaaca ("Frankenstein"), Carey Mulligan ("Obiecująca. Młoda. Kobieta"), Charlesa Meltona ("Obsesja") i Cailee Spaeny ("Obcy: Romulus").

Wiemy, że cała czwórka odegra istotną rolę w tej historii. Isaac gra w 2. sezonie "Awantury" Joshuę Martina, szefa ekskluzywnego klubu country, zaś Mulligan - Lindsay Crane-Martin, jego żonę. Gdy dochodzi pomiędzy nimi do intensywnej i dramatycznej kłótni, okazuje się, że będący parą Ashley i Austin (Spaeny i Melton), są świadkami tego zdarzenia. Wywołuje ono zamieszanie i zabieganie o względy koreańskiej właścicielki prestiżowego klubu, a zarazem miliarderki.

Na szczęście nie trzeba będzie już długo czekać na premierę nowej "Awantury". 2. sezon serialu trafi do Netfliksa za około miesiąc - 16 kwietnia. Według aktualnie dostępnych informacji, będzie on liczyć 8 odcinków (o 2 mniej niż pierwszy), a wszystkie epizody trafią na platformę w tym samym momencie. Lee Sung Jin powraca jako showrunner, a zatem wiele wskazuje na to, że jakość i pomysłowość fabuły pozostaną na podobnie wysokim poziomie, co w pierwszym sezonie.

Trzeba przyznać, że Netflix zaszalał. W przypadku całej czwórki wymienionych wyżej członków głównej obsady można uczciwie stwierdzić, że to naprawdę świetni aktorzy, którzy albo - jak Isaac i Mulligan zdążyli już pokazać swój świetny warsztat w wielu momentach, albo - jak w przypadku Meltona i Spaeny - mają przed sobą obiecującą przyszłość. Czy "Awantura" podtrzyma ten status? Czas pokaże.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
14.03.2026 06:12
Tagi: Carey MulliganSeriale Netflix
Sezon 2. Awantury na horyzoncie. Kiedy premiera na Netfliksie?
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA