Niemieckie fantasy czy polski erotyk? Użytkownicy Prime Video wiedzą, co lepsze

Nie jest tajemnicą, że użytkownicy Prime Video uwielbiają polskie produkcje. Wciąż jeszcze zaśmiewają się do rozpuku przy programie komediowym "LOL: Kto się śmieje ostatni", ale bardziej sobie cenią erotyczne uniesienia w "Heaven in Hell". To nowy film twórców "365 dni", więc możecie się domyślać, o jakiej jakości tutaj mówimy. Co tam jednak, że fabuła klejona jest na siłę i jakichkolwiek emocji podczas seansu ze świecą można szukać. Na platformie Amazona święci triumfy.