Amazon otwarcie wyśmiewa Netfliksa. Chodzi o współdzielenie kont

Ech, jak to podejście streamingowego giganta zmienia się w zależności od sytuacji. Ten sam Netflix, który jeszcze kilka lat temu stawiał na koleżeński wizerunek, zachęcał nawet do współdzielenia się hasłem, dzisiaj pokazuje oblicze kapitalistycznego drapieżcy, pana marudy, niszczyciela uśmiechów użytkowników. Zaostrza bowiem walkę z nieuczciwymi jego zdaniem subskrybentami i każe im płacić całkiem sporą sumkę (w naszym kraju 9,99 zł) za profile osób spoza jednego gospodarstwa domowego (każdy może też oczywiście wykupić sobie własny dostęp do platformy).



Tam, gdzie Netflix strzela sobie wizerunkowo w stopę, korzysta konkurencja. Bo nie dość, że abonamenty innych serwisów są zazwyczaj niższe, to jeszcze żaden z nich nie ściga swoich użytkowników za współdzielenie konta. W tym właśnie podejściu swojej siły - z przymrużeniem oka - dopatruje się Amazon Prime Video. Platforma postanowiła bowiem wbić szpilę streamingowemu gigantowi w mediach społecznościowych.



