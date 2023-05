Na Amazon Prime Video wleciał nowy serial fantasy. Polacy od razu go pokochali

Na liście najpopularniejszych tytułów na Amazon Prime Video w naszym kraju od paru tygodni niezmiennie króluje "Cytadela". Finał drugiego najdroższego serialu wszech czasów już jednak za nami. Czy w takim razie depcząca mu po piętach nowa produkcja fantasy zaraz go zdetronizuje? "Gryf" tyle co wpadł na platformę, a subskrybenci już go pokochali.