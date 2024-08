Użytkownicy Amazona powoli szykują się do powrotu najdroższego serialu wszech czasów

Nie no, oczywiście, subskrybenci Amazon Prime Video wciąż najbardziej lubią nowości. Rzucają się na nie jak szaleni, zwykle zapewniając im tym samym pierwsze miejsce na liście najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie. W tym tygodniu do zestawienia powrócił jednak "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy", który na kartach historii streamingu zapisał się złotymi zgłoskami. A tam złotymi. Diamentowymi? Platynowymi? Wsławił się przecież swoim budżetem. To najdroższy serial wszech czasów.



Za same prawa autorskie do prozy J.R.R. Tolkiena Amazon zapłacił 250 mln dol. Koszt produkcji 1. sezonu "Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy" wyniósł natomiast ponad 450 mln. Czy tak ogromny wydatek się opłacił? Na produkcję (jeszcze nawet przed jej premierą) wylała się fala hejtu. Okazała się nieuzasadniona, choć oczywiście nie jest to tytuł idealny. Krytycy mieli co do niego sporo zastrzeżeń, ale ogólnie ocenili go na plus (83 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes).