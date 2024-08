W Prime Video znajdziecie świetny serial kryminalny. To adaptacja bestsellerowej powieści

Antonia i Jon to duet, który świetnie ogląda się na ekranie - mimo że są skrajnie różni, to można odczuć między nimi pewną więź. Zagrało połączenie żartu i powagi, a także zestawienie otwartego, życzliwego i kierującego się idealistycznymi pobudkami Jona z zimną, bezpośrednią i kalkulującą na chłodno Antonią. Śledczy dopełniają się pod tym względem idealnie, dając widzowi odczuć wiele emocji i refleksji w związku z bohaterami. Pojawia się co prawda kilka momentów, w które trudno uwierzyć (jak na przykład cytowanie konkretnego fragmentu psalmu przez Jona), lecz to jedynie drobne mankamenty, na które można przymknąć oko.