REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

Film z Sydney Sweeney ominął polskie kina. Gorący dreszczowiec odnalazł się na VOD

W zeszłym roku dreszczowiec z Sydney Sweeney ominął polskie kina. Wreszcie jednak dotarł do naszego kraju. Ale "Americana" trafiła od razu na VOD. Gdzie ją obejrzeć online?

Rafał Christ
REKLAMA

"Americana" przenosi widzów do małego miasteczka w Dakocie Południowej. To właśnie tam na czarnym rynku pojawia się cenny artefakt - Koszula Ducha plemienia Lakota. A to gwałtownie splata ze sobą losy miejscowych outsiderów, w których wcielają się dobrze nam znane gwiazdy. Prócz Sydney Sweeney w filmie występują m.in. Paul Walter Hauser i piosenkarka Halsey. Scenarzysta i reżyser Tony Tost wszystkim im pozwala się wykazać.

Tony Tost nie ogranicza się do jednego gatunku. Niby mamy do czynienia z dreszczowcem, ale reżyser dodaje do niego jeszcze akcję, kryminał, komedię i nawet elementy westernu. Wychodzi z tego mieszanka wybuchowa? Raczej tak. "Americana" co prawda nie spodobała się wszystkim krytykom, ale na Rotten Tomatoes cieszy się solidnym 62 proc. pozytywnych recenzji.

REKLAMA

Americana - gdzie obejrzeć dreszczowiec z Sydney Sweeney?

Skoro "Americana" zdobyła sporo pozytywnych ocen, a do tego może się pochwalić gwiazdorską obsadą z Sydney Sweeney na czele, pewnie zastanawiacie się czemu cały czas jest o niej tak cicho. Otóż historia wokół filmu może się wydawać wręcz ciekawsza niż sam film.

"Americana" zadebiutowała jeszcze w 2023 roku na festiwalu SXSW. Bron Studios, które film sfinansowało, niedługo potem zbankrutowało. Dopiero rok później prawa do produkcji przejęło Lionsgate. W sierpniu 2025 roku wypuściło ją w ograniczonej dystrybucji do amerykańskich kin. Tytuł nie cieszył się oczywiście wielką popularnością (w weekend otwarcia zarobił jakieś 0,5 mln dol!). Jakiś czas potem trafił do streamingu, gdzie wreszcie odnalazł swą publiczność.

Przez cały ten czas "Americana" nie była oczywiście dostępna w Polsce. To się zmieniło dopiero teraz. Dosłownie przed chwilą dreszczowiec z Sydney Sweeney trafił w naszym kraju na platformy VOD. Już teraz można go obejrzeć online za dodatkową opłatą. Ceny dostępu do produkcji są oczywiście różne, ale zaczynają się od kilkunastu zł.

"AMERICANĘ" OBEJRZYSZ NA:
CANAL+
AMERICANA
CANAL+
Rakuten TV
AMERICANA
Rakuten TV
Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

REKLAMA
Rafał Christ
15.04.2026 19:22
Tagi: Co obejrzeć?Sydney SweeneyThrillery
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA