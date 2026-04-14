Nowy film z Christianem Bale'em wchodzi na VOD. Przed chwilą był kinach

"Panna młoda!" przenosi nas do Chicago lat 30. XX wieku. Grany przez Christiana Bale'a potwór Frankensteina prosi naukowczynię, aby pomogła mu uporać się z samotnością. W tym celu ożywiają zamordowaną kobietę. Następstw tego czynu nikt nie był w stanie przewidzieć. Romans dwójki wyrzutków zostaje ubarwiony morderstwami, zaborczością, a nawet powstaniem nieokiełznanego i radykalnego ruchu kulturowego.



Stojąca za kamerą Maggie Gyllenhaal jest w swej wizji bezkompromisowa. Prowadzi opowieść w sposób dziki i nieokrzesany. Ciągle atakuje widzów kolejnymi bodźcami, wytrącając wszystkich ze strefy komfortu. Dostajemy przez to film buntowniczy, krzykliwy i efekciarski. Wykrzyknik w tytule nie jest więc przypadkowy. Pytanie tylko, czy podejście reżyserki się sprawdza?

Panna młoda! - gdzie obejrzeć film z Christinaem Bale'em?

Zdania są podzielone. "Panna młoda!" niekoniecznie przypadła krytykom do gustu. Na Rotten Tomatoes ma bowiem 58 proc. pozytywnych recenzji. Niby oceny publiczności są lepsze (70 proc. pozytywnych), ale nie potwierdzają ich wyniki finansowe produkcji. Przy budżecie w wysokości 90 mln dol. film zarobił na całym świecie zaledwie 23,7 mln dol. Ale - nie oszukujmy się - teraz może odnaleźć swoją publiczność.

Wiemy, jak to jest z okienkami dystrybucyjnymi. Im większy hit, tym dłużej gości w kinach. "Panna młoda!" hitem nie była, dlatego zmierza do VOD zaledwie 45 dni po swojej kinowej premierze. Na polskich wielkich ekranach zadebiutowała 6 marca. Za niecały tydzień trafi natomiast do sieci, gdzie będziemy mogli ją obejrzeć za dodatkową opłatą.

Co prawda na Prime Video już teraz można wykupić dostęp do filmu, ale z tego zakupu i tak będzie można skorzystać dopiero 20 kwietnia. To wtedy bowiem "Panna młoda!" zadebiutuje na platformach VOD i w zaciszu własnego domu każdy z nas będzie mógł sprawdzić, jak Christian Bale radzi sobie w roli potwora Frankensteina.

"PANNĘ MŁODĄ!" OBEJRZYSZ NA: Prime Video

Rafał Christ 14.04.2026 13:16

