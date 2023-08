Dostaniemy "Niesamowitego Spider-Mana 3"? Andrew Garfield: "ten bohater ma nieograniczony potencjał"

"Bez drogi do domu" rozbudziło apetyt fanów na więcej Spider-Manów. Wszystko przez to, że film nie jest wyłącznie kontynuacją serii z Tomem Hollandem, ale możemy w nim zobaczyć poprzednie ekranowe inkarnacje tytułowego superbohatera. Na ekranie pojawiają się bowiem Ludzie Pająki w wykonaniu Tobey Maguire'a i Andrew Garfielda. Zaraz po premierze widzowie zaczęli domagać się kontynuacji ich solowych produkcji.



Dosłownie przed chwilą informowaliśmy o doniesieniach, że Sam Raimi może szykować się do realizacji "Spider-Mana 4" z Tobey Maguire'em. Teraz Andrew Garfield, którego "Niesamowity Spider-Man" doczekał się jedynie dwóch części, podzielił się swoimi przemyśleniami na temat granego przez niego superbohatera.



Czytaj także: