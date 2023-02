Teraz depcze Ant-Mana, wcześniej walczył z potworami. Jonathan Majors to świetny aktor

Zaledwie rok po "The Last Black Man in San Francisco" Jonathan Majors z hukiem wszedł do zbiorowej świadomości widzów i krytyków. W "Krainie Lovecrafta" wcielił się w młodego Amerykanina, który przemierza Stany Zjednoczone w poszukiwaniu swojego ojca. I cóż to był za występ. Recenzenci nie mogli się go nachwalić. Nominacja do nagrody Emmy była więc całkowicie zasłużona.



Serial dostępny na HBO Max.