Jakby mało wam było dowodów na cyniczne podejście Netfliksa do "The Electric State", dodam, że brat głównej bohaterki jest geniuszem, który może zakończyć spory ludzi i robotów. Tym samym ostatnim elementem równania platformy okazuje się przeżuty, przełknięty i wyrzygany przez popkulturę motyw magicznego dziecka, który eksploatowali już twórcy "Wiedźmina", "The Last of Us" i "The Mandalorian". Wielokrotnie się już sprawdził, ale tutaj robi za wyświechtaną klisze, bo bracia Russo nie potrafią dodać do niego nic od siebie. Ba! Wrzucają go, żeby podkreślić swój morał. Tak przy tym fałszują, że aż uszy więdną, gdy Michelle wypowiada go na głos.