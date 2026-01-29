REKLAMA
Wielkie fantasy dostanie i filmy, i seriale. Gandalf i Geralt dzisiaj nie zasną

Brandon Sanderson uznawany jest zgodnie za jednego z najważniejszych twórców fantasy XXI w. Fani tego uznanego i bardzo płodnego pisarza musieli się jednak naczekać, zanim ktoś wreszcie postanowił zabrać się za adaptację jego najważniejszych dzieł. Najwyższy czas.

Michał Jarecki
brandon sanderson apple adaptacja
Brandon Sanderson debiutował w 2005 r. powieścią fantasy „Elantris” i od tego czasu opublikował dziesiątki książek, w tym cykle takie jak „Z mgły zrodzony” i „Archiwum Burzowego Światła” - większość osadzonych w ogromnym, spójnym uniwersum Cosmere. Dodatkowo został wybrany, by dokończyć serię „Koło Czasu” Roberta Jordana po jego śmierci - było to zadanie, któremu znakomicie sprostał i które przyniosło mu szerokie uznanie i tysiące nowych czytelników.

Jego książki pojawiały się wielokrotnie na listach bestsellerów „New York Times” i sprzedały się w dziesiątkach milionów egzemplarzy na całym świecie (szacunki mówią o ponad 50 mln sprzedanych egzemplarzy). Jego fanbase to prawdziwie globalna armia.

Co więcej, dzięki tej unikalnej i niezwykle lojalnej społeczności fanów zebrał niemal 100 mln dol. w crowdfundingu, w tym rekordową kampanię wydawniczą na Kickstarterze obejmującą cztery powieści, która przyniosła blisko 42 miliony dolarów - najwięcej w historii platformy.

Sanderson zdobył też m.in. Hugo Award; był wielokrotnie nominowany i ceniony przez środowisko fantasy. Szanuje się go i ceni za kreatywność, skalę świata przedstawionego i mistrzowskie konstruowanie systemów magii. Jego uniwersum Cosmere uważane jest za jedno z najambitniejszych i najlepiej przemyślanych w nowej fantasy - złożone, konsekwentne i łączące wiele cyklów w spójną całość. Nic dziwnego, że wielu krytyków i fanów uważa go za „nowego klasyka fantasy” i porównuje jego wpływ do największych legend gatunku.

A już wkrótce jego wizja zostanie przeniesiona na ekrany.

Apple adaptuje Brandona Sandersona

To bezprecedensowa współpraca. Uniwersum Sandersona trafiło do Apple TV - seria „Z mgły zrodzony” i „Archiwum Burzowego Światła” mają zostać zekranizowane kolejno w formie pełnometrażowych filmów i serialu telewizyjnego. Gigant sfinalizowął już umowę, dzięki której pozyskał prawa do wszystkich książek z Cosmere.

Do serialu adaptującego „Archiwum” zaangażowano już producentów: wiemy, że Blue Marble, firma prowadzona przez byłą agentkę WME Theresę Kang, została przypisana do projektu jako producent wykonawczy.

Ta umowa to rzadkość: zawarto ją po przeprowadzeniu konkurencyjnego procesu, w ramach którego Sanderson spotkał się z większością szefów studiów w Hollywood. Jak twierdzą źródła, zapewnia ona autorowi wyjątkowy poziom kontroli nad ekranowymi adaptacjami. Sanderson ma być architektem całego uniwersum; będzie pisał, produkował i pełnił funkcję konsultanta, a także posiadał prawo do zatwierdzania kluczowych decyzji. To stopień zaangażowania i wpływu, jakiego nie mają nawet J.K. Rowling ani George R.R. Martin.

Czekamy.

Czytaj więcej:

