Co dalej z Prawnikiem z Lincolna? Netflix ma plan na 5. sezon

Ładowanie...

Trudno uwierzyć, ale od premiery 1. sezonu "Prawnika z Lincolna" minęły już niemal 4 lata. Od tego czasu kolejne odsłony debiutowały z około rocznym odstępem. Wyjątkiem był miniony rok - wtedy, po finale 3. sezonu, widzowie nie dostali nowych odcinków. Wątpliwości zostały na szczęście rozwiane, kiedy okazało się, że na kolejną odsłonę trzeba będzie po prostu nieco dłużej poczekać. Teraz, gdy wiadomo już, że 4. sezon lada moment zadebiutuje w serwisie Netflix, współtwórcy podzielili się z widzami ekscytującą informacją na temat kontynuacji.

REKLAMA

Prawnik z Lincolna przedłużony na 5. sezon

Tuż przed premierą 4. sezonu "Prawnika Lincolna", która odbędzie się już lada moment, 5 lutego, współtwórcy i producenci wykonawczy Ted Humphrey oraz Dailyn Rodriguez ogłosili, że to nie będzie koniec:

Z ogromną ekscytacją prezentujemy widzom nadchodzący 4. sezon 5 lutego, a jeszcze większą -możemy podzielić się informacją, że już ciężko pracujemy nad kolejnym. Sezon 4. to jak dotąd najtrudniejsza i najbardziej osobista podróż, w jaką zabraliśmy Mickeya Hallera. Jesteśmy podekscytowani i wdzięczni, że możemy kontynuować tę podróż w sezonie 5 - powiedzieli Humphrey i Rodriguez.

Nadchodzący 5. sezon, tak samo jak poprzednie odsłony, będzie składał się z 10 odcinków. Jego fabuła będzie inspirowana książką "Resurrection Walk", czyli 7. tomem z serii "Prawnik z Lincolna" autorstwa Michaela Connelly'ego. Najnowsza, czwarta odsłona, która już lada moment zadebiutuje w serwisie Netflix, jest natomiast oparta o powieść "The Law of Innocence", 6. tom z serii.

W 4. sezonie do roli Mickeya Hallera wróci Manuel Garcia-Rulfo. W obsadzie znaleźli się również: Krista Warner, Elliott Gould, Emmanuelle Chriqui, Javon Johnson, Nancy Silverton, Jason O’Mara, Marcus Henderson, Gigi Zumbado, Kacey Montoya, Lana Parilla, Sasha Alexander, Cobie Smulders, Scott Lawrence, Jason Butler Harner i Kyle Richards.

Serial "Prawnik z Lincolna" jest oparty o serię powieści Michaela Connelly'ego i skupia się na historii Mickeya Hallera. Jest on charyzmatycznym adwokatem z Los Angeles, który prowadzi kancelarię z tylnego siedzenia swojego Lincoln Navigatora. Serial śledzi jego sprawy sądowe, osobiste dramaty i walkę z demonami przeszłości, jak uzależnienie od leków.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

Anna Bortniak 29.01.2026 10:11

Ładowanie...