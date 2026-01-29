REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Co dalej z Prawnikiem z Lincolna? Netflix ma plan na 5. sezon

Hitowy serial prawniczy "Prawnik z Lincolna" został przedłużony na 5. sezon. Informacja o kontynuacji uwielbianej produkcji odcinkowej Netfliksa pojawiła się tuż przed premierą najnowszej odsłony.

Anna Bortniak
prawnik z lincolna netflix przedluza 5 sezon
REKLAMA

Trudno uwierzyć, ale od premiery 1. sezonu "Prawnika z Lincolna" minęły już niemal 4 lata. Od tego czasu kolejne odsłony debiutowały z około rocznym odstępem. Wyjątkiem był miniony rok - wtedy, po finale 3. sezonu, widzowie nie dostali nowych odcinków. Wątpliwości zostały na szczęście rozwiane, kiedy okazało się, że na kolejną odsłonę trzeba będzie po prostu nieco dłużej poczekać. Teraz, gdy wiadomo już, że 4. sezon lada moment zadebiutuje w serwisie Netflix, współtwórcy podzielili się z widzami ekscytującą informacją na temat kontynuacji.

REKLAMA

Prawnik z Lincolna przedłużony na 5. sezon

Tuż przed premierą 4. sezonu "Prawnika Lincolna", która odbędzie się już lada moment, 5 lutego, współtwórcy i producenci wykonawczy Ted Humphrey oraz Dailyn Rodriguez ogłosili, że to nie będzie koniec:

Z ogromną ekscytacją prezentujemy widzom nadchodzący 4. sezon 5 lutego, a jeszcze większą -możemy podzielić się informacją, że już ciężko pracujemy nad kolejnym. Sezon 4. to jak dotąd najtrudniejsza i najbardziej osobista podróż, w jaką zabraliśmy Mickeya Hallera. Jesteśmy podekscytowani i wdzięczni, że możemy kontynuować tę podróż w sezonie 5

- powiedzieli Humphrey i Rodriguez.

Nadchodzący 5. sezon, tak samo jak poprzednie odsłony, będzie składał się z 10 odcinków. Jego fabuła będzie inspirowana książką "Resurrection Walk", czyli 7. tomem z serii "Prawnik z Lincolna" autorstwa Michaela Connelly'ego. Najnowsza, czwarta odsłona, która już lada moment zadebiutuje w serwisie Netflix, jest natomiast oparta o powieść "The Law of Innocence", 6. tom z serii.

W 4. sezonie do roli Mickeya Hallera wróci Manuel Garcia-Rulfo. W obsadzie znaleźli się również: Krista Warner, Elliott Gould, Emmanuelle Chriqui, Javon Johnson, Nancy Silverton, Jason O’Mara, Marcus Henderson, Gigi Zumbado, Kacey Montoya, Lana Parilla, Sasha Alexander, Cobie Smulders, Scott Lawrence, Jason Butler Harner i Kyle Richards.

Serial "Prawnik z Lincolna" jest oparty o serię powieści Michaela Connelly'ego i skupia się na historii Mickeya Hallera. Jest on charyzmatycznym adwokatem z Los Angeles, który prowadzi kancelarię z tylnego siedzenia swojego Lincoln Navigatora. Serial śledzi jego sprawy sądowe, osobiste dramaty i walkę z demonami przeszłości, jak uzależnienie od leków.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
29.01.2026 10:11
Tagi: DramatSeriale Netflix
Najnowsze
10:26
Reżyser wyciąga szwy z Frankensteina. Będzie dłuższa wersja filmu Netfliksa
Aktualizacja: 2026-01-29T10:26:33+01:00
10:11
Co dalej z Prawnikiem z Lincolna? Netflix ma plan na 5. sezon
Aktualizacja: 2026-01-29T10:11:25+01:00
9:14
Tego nie dowiesz się z Grzeszników. Twórcy zdradzili historię bohaterów
Aktualizacja: 2026-01-29T09:14:34+01:00
20:22
Wraca ulubiony kryminał Polaków. Disney+ jednak nie zapomniał o nowych odcinkach
Aktualizacja: 2026-01-28T20:22:00+01:00
19:01
TOP 1 Netfliksa i takie zaskoczenie. Tego się nie spodziewałam
Aktualizacja: 2026-01-28T19:01:00+01:00
18:13
Amerykanie szykują remake polskiego filmu. Wiemy, kto zagra influencerkę fitness
Aktualizacja: 2026-01-28T18:13:17+01:00
17:12
Czy Fałszerz od Netfliksa nas oszukał? Wyjaśniamy zakończenie hitowego kryminału
Aktualizacja: 2026-01-28T17:12:00+01:00
15:38
Netflix zapowiada powrót Berlina. Największy skok w historii uniwersum
Aktualizacja: 2026-01-28T15:38:25+01:00
15:16
Czy to koniec najlepszego serialu Apple'a? Jest oficjalne oświadczenie
Aktualizacja: 2026-01-28T15:16:00+01:00
14:29
Ted Lasso wraca z 4. sezonem. Kiedy pierwszy trening?
Aktualizacja: 2026-01-28T14:29:28+01:00
13:07
Projekt Hail Mary to kosmiczny hit. Co ma wspólnego z Marsjaninem?
Aktualizacja: 2026-01-28T13:07:24+01:00
12:03
Już za chwilę ostatni odcinek serialu Niebo. Rok w piekle. Perełka HBO Max
Aktualizacja: 2026-01-28T12:03:05+01:00
10:51
Wielki Marty to jeden z najlepszych filmów 2026 roku. A dopiero styczeń
Aktualizacja: 2026-01-28T10:51:22+01:00
9:51
Zaginiony film z Reynoldsem i Dorocińskim jednak żyje. Premiera u ciebie w domu
Aktualizacja: 2026-01-28T09:51:36+01:00
9:06
Terapia bez trzymanki 3 masakruje serduszko. Najlepszy serial Apple’a wrócił
Aktualizacja: 2026-01-28T09:06:59+01:00
8:49
Pierwsze spojrzenie na horror od twórców Stranger Things. Jest, hmm, inny
Aktualizacja: 2026-01-28T08:49:51+01:00
20:48
Użytkownicy Prime Video pokochali ten film wojenny. Pamiętajcie, że to propaganda
Aktualizacja: 2026-01-27T20:48:00+01:00
19:54
Deadpool 4 jednak powstanie? Teraz to ma być priorytet
Aktualizacja: 2026-01-27T19:54:52+01:00
19:37
Bridgertonowie wracają. Kiedy odcinki 4. sezonu trafią na Netfliksa?
Aktualizacja: 2026-01-27T19:37:00+01:00
18:14
Pomoc domowa zmierza do VOD. Kiedy premiera online?
Aktualizacja: 2026-01-27T18:14:00+01:00
18:13
Fałszerz z Fałszerza istniał naprawdę. Kim był prawdziwy Toni?
Aktualizacja: 2026-01-27T18:13:00+01:00
15:45
Co z 2. sezonem thrillera To jej wina? Jest szansa na nowe odcinki
Aktualizacja: 2026-01-27T15:45:00+01:00
15:15
Nazywają to sci fi „Matrixem z Temu”. I oglądają jak szaleni
Aktualizacja: 2026-01-27T15:15:00+01:00
14:13
Hit 2025 roku wpadł właśnie na VOD. A przecież jeszcze leci w kinach
Aktualizacja: 2026-01-27T14:13:01+01:00
13:15
Internet wylewa szambo na Grzeszników. Przegraliście z rozumem
Aktualizacja: 2026-01-27T13:15:37+01:00
11:45
Finałowe odcinki Fallouta 2 z przyśpieszoną premierą. Co z Polską?
Aktualizacja: 2026-01-27T11:45:06+01:00
10:59
To nie koniec Opowieści podręcznej. Nowy serial ma już datę premiery
Aktualizacja: 2026-01-27T10:59:06+01:00
10:02
Agata Turkot doceniona za Dom dobry. Ta rola mnie rozerwała
Aktualizacja: 2026-01-27T10:02:08+01:00
9:57
Sydney Sweeney może mieć problemy z prawem. Powód? Bielizna
Aktualizacja: 2026-01-27T09:57:05+01:00
8:29
Stranger Things ma problem. Nowy serial zmieni stary serial
Aktualizacja: 2026-01-27T08:29:28+01:00
19:49
Użytkownicy Netfliksa zarywają nocki dla tego sci-fi. Jest genialne
Aktualizacja: 2026-01-26T19:49:44+01:00
17:15
Twórca Wikingów zrobił świetny serial. Muszę wam o nim opowiedzieć, bo wciąga
Aktualizacja: 2026-01-26T17:15:00+01:00
15:48
Potężna dawka sci-fi. Pierwsze opinie mówią wprost: arcydzieło
Aktualizacja: 2026-01-26T15:48:22+01:00
14:46
Naruto nareszcie w streamingu w Polsce. Gdzie obejrzymy kultowe anime online?
Aktualizacja: 2026-01-26T14:46:54+01:00
13:44
Netflix podał rozkład jazdy na luty 2026. Na te premiery czekały miliony
Aktualizacja: 2026-01-26T13:44:49+01:00
13:29
M3GAN 2.0 wreszcie w streamingu. Gdzie obejrzeć online kontynuację hitu?
Aktualizacja: 2026-01-26T13:29:04+01:00
12:43
Cały świat rzucił się na nowy thriller Netfliksa. Nie potrzebował nawet promocji
Aktualizacja: 2026-01-26T12:43:02+01:00
12:36
Film o Melanii Trump zaraz w kinach. Ja pójdę, ale wy się zastanówcie
Aktualizacja: 2026-01-26T12:36:12+01:00
11:02
Hamnet to aktorski koncert. Chwalicie Buckley, a to Mescal powala
Aktualizacja: 2026-01-26T11:02:15+01:00
9:03
Zwiastun ujawnił, że znany raper zagra w Odysei. Myślałem, że to żart
Aktualizacja: 2026-01-26T09:03:26+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA