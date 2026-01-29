REKLAMA
Reżyser wyciąga szwy z Frankensteina. Będzie dłuższa wersja filmu Netfliksa

"Frankenstein" już jest długi. A będzie jeszcze dłuższy. Guillermo del Toro potwierdza, że pracuje nad dłuższą wersją netfliksowego hitu, który zgarnął dziewięć nominacji do Oscarów. Jak dokładnie zamierza go rozszerzyć?

Rafał Christ
frankenstein wersja reżyserska netflix co obejrzeć
Historię doktora Frankensteina i jego monstrum doskonale znamy. Kino adaptowało powieść Mary Shelley mnóstwo razy. Wciąż jednak jest w niej wiele do odkrycia. Niedawno udowodnił to Guillermo del Toro. Jego "Frankenstein" w październiku zadebiutował w zagranicznych kinach, a w listopadzie trafił globalnie na Netfliksa. Szybko stał się hitem platformy. Użytkownicy pokochali go, podobnie jak krytycy (85 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes).

Niemal wszyscy się "Frankensteinem" zachwycają. Dziewięć nominacji do Oscarów (w tym dla najlepszego filmu) nie wzięło się przecież znikąd. Wydawałoby się więc, że mamy do czynienia z produkcją kompletną, do której nic już nie trzeba dodawać. Guillermo del Toro wychodzi jednak z zupełnie innego założenia.

Frankenstein - nadchodzi director's cut hitu Netfliksa

Podczas festiwalu Sundance odbył się pokaz specjalny jednego z wczesnych filmów Guillermo del Toro "Cronosa". Jak podaje WorldOfReal, reżyser wykorzystał tę okazję, aby zapowiedzeć rozszerzoną wersję "Frankensteina", nazywaną podobno "all the stitches cut" (wersja ze wszystkimi szwami). Ma być ona skierowana do widzów, którzy pragną zobaczyć wizję twórcy w pełnej okazałości.

"Frankenstein" na Netfliksie trwa ponad 2,5 godziny (152 minuty). To już jest długo. Nie wiadomo, co Guillermo del Toro zamierza dodać do swojej opowieści, ale może ją znacząco rozszerzyć. W końcu wiemy na pewno o jednej usuniętej scenie, 7-minutowej sekwencji, którą reżyser usunął za poradą Jamesa Camerona, a w ostatnich miesiącach sam twórca mówił też o paru innych rzeczach, jakie nie znalazły się w wydanej dotychczas wersji.

Nie ma na razie żadnej informacji, kiedy i gdzie zostanie wydana reżyserska wersja "Frankensteina". Może pojawić się na Netfliksie, bądź DVD i Blu-rayu. Ale o tym przekonamy się za jakiś czas.

FRANKENSTEIN
Rafał Christ
29.01.2026 10:26
Tagi: Co obejrzeć?Filmy NetflixfrankensteinGuillermo del Toro
