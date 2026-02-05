Ładowanie...

David E. Kelley to zdecydowanie jedna z najważniejszych postaci amerykańskiego serialu. "Ally McBeal", "Wielkie kłamstewka", "Od nowa", "Prawnik z Lincolna", "Uznany za niewinnego" - to seriale z różnych lat i platform streamingowych, które łączy jedno - ich twórcą lub współtwórcą jest właśnie Kelley. Tym razem postanowił przenieść na mały ekran powieść Rufi Thorpe. Właśnie tak powstała "Margo jest spłukana" - projekt, do którego zaangażowano bardzo mocne nazwiska. One jednak mogą nie uratować fali krytyki, która spadła na wchodzący do streamingu dopiero wiosną, serial.

Margo jest spłukana, a internet wściekły

Margo (Elle Fanning) to córka kelnerki Shyanne (Michelle Pfeiffer) i byłego wrestlera Jinxa Milleta (Nick Offerman). Na studiach nawiązuje romans, który doprowadza do tego, że dziewczyna wkrótce spodziewa się dziecka. Otoczona zewsząd problemami, zwłaszcza finansowymi, decyduje się założyć konto na OnlyFans i, jak się z czasem okazuje, zaczyna odnosić tam wyjątkowe sukcesy.

Na pierwszy rzut oka zapowiada się kolejna interesująca produkcja. Apple TV ma wyjątkowego nosa do udanych seriali i angażowania do nich głośnych nazwisk. W głównej roli obsadzono wszechstronną, nominowaną niedawno do Oscara Elle Fanning ("Wartość sentymentalna"). Michelle Pfeiffer to solidna aktorska firma, Nick Offerman to legenda, a gdy do tego dodać Nicole Kidman, Grega Kinneara czy Marcię Gay Harden, jawi się nam naprawdę mocna obsada. Co może pójść nie tak?

Problemem zdaje się być przede wszystkim tematyka i wymowa serialu. Oczywiście póki co możemy opierać się wyłącznie na materiałach promocyjnych, natomiast po jego obejrzeniu niepokój zdaje się być zasadny. Bardzo wielu internautów, komentujących zamieszczony na portalu X zwiastun zauważa, że w "Margo jest spłukana" temat tworzenia kontentu na OnlyFans jest przedstawiany w formie komediowej, podczas gdy często tego typu forma zarobku jest ostatecznością wymuszoną sytuacją.

Nie brakuje również głosów widzów, którzy nie rozumieją samego konceptu kręcenia lekkiej produkcji o matce, której nie stać na utrzymanie siebie oraz dziecka, w związku z czym postanawia założyć właśnie taką działalność. Poniższe wpisy to tylko skrawek komentarzy odnoszących się ze sceptycyzmem do nowej propozycji Apple TV.

Premiera "Margo jest spłukana" 15 kwietnia w Apple TV.

Adam Kudyba 05.02.2026 10:07

