Apple TV+ ma asa w powietrzu: ten wojenny serial od twórców „Kompanii braci” i „Pacyfiku” jest fenomenalny

Co rusz na ekranie pojawiają się nowi bohaterowie, do tego zwykle w bliźniaczych mundurach, i łatwo można się pogubić w tym, kto jest kim oraz jakie są zależności pomiędzy poszczególnymi pilotami. Na szczęście z czasem się to wszystko klaruje, ale i tak produkcja wymaga od widza sporo uwagi. Do postaci przywiązujemy się zresztą bardzo szybko, bo nie są wyłącznie płaskimi archetypami - przez co serial co rusz wyciska nam z oczu łzy.



Już po obejrzeniu pierwszego epizodu z tych dwóch, jakie Apple udostępnia na start, nie miałem złudzeń i wiedziałem, że będę co tydzień wyczekiwał kolejnych. W dodatku „Masters of the Air” zrealizowany jest tak, że bynajmniej nie planuję go oglądać w biegu na iPhonie ani nawet na iPadzie ze słuchawkami w uszach, tylko wieczorem, na spokojnie, na telewizorze z rozkręconymi na full głośnikami, aby dźwięk silników i wybuchających bomb mógł świdrować moje wnętrzności.



Pierwsze dwa z dziewięciu odcinków „Władców przestworzy” udostępnione zostaną w Apple TV+ w piątek 26 stycznia. Kolejne epizody będą trafiały do biblioteki tego serwisu VOD co tydzień, a finał zaplanowano na 19 marca.