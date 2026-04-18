Apple TV+ za darmo dla wszystkich. Jak skorzystać z promocji?

Apple TV+ wraca z kolejną promocją, która umożliwia zapoznanie się z ofertą platformy zupełnie za darmo. Co należy zrobić, by otrzymać bezpłatny dostęp do serwisu?

Michał Jarecki
apple tv plus promocja za darmo
Apple TV+ wielokrotnie umożliwiała potencjalnym subskrybentom swoją bibliotekę bez opłat - czasem na tydzień, czasem na miesiąc i dłużej. To świetna forma promocji: w tym czasie klient jest w stanie się zorientować, że ma do czynienia z jednym z najlepszych serwisów streamingowych na rynku - takim, który, owszem, ma w ofercie wyłącznie swoje oryginalne produkcje, ale zdecydowana większość z nich jest co najmniej niezła, a spora część wręcz znakomita.

Teraz Apple ponownie oferuje użytkownikom darmowy miesiąc w związku z chęcią promowania rozgrywek MLS.

Apple TV+ za darmo przez miesiąc. Jak się załapać?

By otrzymać darmowy dostęp do Apple TV+ na okrągły miesiąc (licząc od dnia wykonania opisanych dalej czynności) trzeba wejść na stronę serwisu, kliknąć na łączę z napisem „Skorzystaj teraz*” i zalogować się bądź zarejestrować na swoje konto Apple. Zgadza się: na tę akcję promocyjną zakwalifikują się zarówno nowi odbiorcy, którzy dotychczas nie subskrybowali serwisu, jak i osoby, które już posiadają ten abonament.

Z oferty można skorzystać do 31 grudnia 2026 r. - a zatem zostało jeszcze sporo czasu. Warto pamiętać, że pla odnowi się automatycznie po upływie miesiąca promocyjnego darmowego okresu w obowiązującej cenie 34,99 zł, wobec czego najbezpieczniej jest od razu anulować subskrypcje po aktywacji promki - spokojnie, ten ruch nie sprawi, że promocja wygaśnie.

Osobiście niezmiennie polecam zapoznać się z biblioteką Apple’a. To naprawdę solidny zbiór filmów i seriali. Najciekawsze z nich to niewątpliwie:

  • For All Mankind
  • Ted Lasso
  • Znajomi i sąsiedzi
  • Silos
  • Terapia bez trzymanki
  • Sugar
  • Fundacja
  • Obława
  • See
  • Rozdzielenie

Apple TV+ to serwis streamingowy uruchomiony przez Apple w listopadzie 2019 r. i trzeba przyznać, że od początku realizuje politykę „jakość ponad ilością”. W przeciwieństwie do gigantów z konkurencji, platforma koncentruje się niemal wyłącznie na autorskich produkcjach - filmach, serialach i dokumentach tworzonych na wyłączność, bez rozbudowanej biblioteki licencyjnej. To właśnie strategia „prestige content” stała się znakiem rozpoznawczym Apple TV+.

Michał Jarecki
18.04.2026 13:41
Tagi: AppleApple TV
