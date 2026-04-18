Co wydarzyło się w 3. sezonie Stamtąd? Przypominamy finał

Ładowanie...

"Stamtąd" to stosunkowo młoda produkcja - premierowy sezon miał miejsce zaledwie w 2022 roku. Twórcy nie próżnowali - dostaliśmy już trzy odsłony serialu, a lada dzień na światło dzienne wyjdzie czwarta. Na samym początku poznaliśmy Jima (Eion Bailey), Tabithę (Catalina Sandino Moreno), Julie (Hannah Cheramy) i Ethana (Simon Webster) Matthewsów, którzy zobaczyli na swojej drodze powalone drzewo, a następnie zorientowali się, że zostali uwięzieni w tajemniczym miejscu wraz z innymi, zorganizowanymi w społeczność dowodzoną przez szeryfa, Boyda Stevensa (Harold Perrineau Jr.).W następnych sezonach dołączyły kolejne postacie, a wiedza bohaterów o miejscu, które jest ich więzieniem, sukcesywnie się powiększała.

REKLAMA

Stamtąd - co się wydarzyło w finale 3. sezonu?

W końcówce 3. sezonu doszło do porwania Fatimy (Pegah Ghafoori) przez Elgina (Nathan D. Simmons), przekonanego na skutek wizji z udziałem kobiety w kimonie, że jej dziecko przyniesie całej społeczności wolność. Stworzenie, które Fatima rodzi, raczej nie przypomina dziecka, a gdy kobieta w kimonie zabiera je na dół, na oczach Boyda (szeryf przybył wraz z Ellisem na miejsce dzięki torturom Elgina ze strony Sary (Avery Konrad), wskutek których zdradził położenie Fatimy) ewoluuje ono w jedno z "uśmiechniętych potworów".

Wychodzi na jaw, że potwory to tak naprawdę pierwsi mieszkańcy miasta, którym udało się uzyskać nieśmiertelność w zamian za poświęcenie swoich dzieci. To może oznaczać, że potwory są stałym "elementem" tego miasteczka i nie da się ich zabić na dobre. W tym samym czasie Jim, Tabitha i Jade wspólnie próbują odkryć, co oznaczają zawartości butelek z drzewa butelkowego. Po mozolnych rozkminach ostatecznie rozumieją, że liczby na kartkach wewnątrz butelek to nuty, a granie ich przywołuje dzieci. To zaś wywołuje u ostatniej dwójki wizje, które doprowadzają do szokującej konkluzji.

Okazuje się, że Tabitha i Jade jako jedyni cierpieli na przywidzenia, bowiem są nowymi wcieleniami innych postaci z tego miasta - kolejno Mirandy (matki Victora) oraz Christophera (lalkarza uwięzionego w mieście w trakcie dzieciństwa Victora). Wcielenia te wcześniej powracały do miasteczka i bezskutecznie próbowały ratować dzieci - podobnie jak doświadczający wizji z ich udziałem Tabitha i Jade. Wszystko wskazuje na to, że bohaterowie utknęli w cyklu, którego nie mogą przerwać - chyba, że uda im się w jakiś sposób ocalić dzieci i za pomocą tego doprowadzić do własnej wolności.

Coraz większą wagę zyskuje dla tej historii także Julie - 3. sezon ujawnia bowiem, że bohaterka może podróżować w czasie. Nie ma zdolności zmienienia historii, ale może ją "odwiedzić", w związku z czym nie ma szans przywrócenia życia umarłym postaciom. To nadaje Julie dużo koloru, bowiem w 3. sezonie ciężko było mi pozbyć się wrażenia, że pomimo chęci twórców, znalazła się na poboczu fabuły. Jej umiejętności mają niemałą szansę, by "wywindować" postać do kluczowego nurtu historii opowiadanej w "Stamtąd".

W ostatnich minutach serialu obojgu objawia się Mężczyzna w Żółtym Garniturze.

Podczas gdy Jim każe córce uciekać, przerażająca postać mówi do niego, że wiedza ma swoją cenę, oraz że jego żona nie powinna była kopać dołu (nawiązanie do jednego z wątków, w którym Tabitha próbowała się dowiedzieć, co jest pod ich domem). Okazuje się również, że to właśnie jego głos Jim usłyszał w radiu. Mężczyzna w Żółtym Garniturze finalnie zabija Jima, rozrywając mu gardło. To zaskakująca scena, która udowadnia jedno - główni bohaterowie (bo do tego grona przynależał Jim w praktycznie każdym sezonie) nie są bezpieczni i skoro on ponosi śmierć, pozostali są również na celowniku.

Z ostatnich minut 3. sezonu możemy wywnioskować, że ten przerażający gość ma wiedzę o miasteczku i dokonywał interwencji za każdym razem, gdy bohaterowie byli zbyt blisko prawdy. Najpierw sprawił, że na kopiącą i bliską odkrycia Tabithę zawalił się dom, a teraz, gdy Matthewsowie i Jade wpadli na trop drzewa butelkowego. Wszystko wskazuje na to, że Tabitha i Jade nie mogą zostać przez niego zabici z racji swojej "funkcji" bycia wcieleniami innych, jednak Mężczyzna w Żółtym Garniturze nie ma skrupułów wobec Jima. Ta śmierć zapewne będzie wielkim wstrząsem - i dla rodziny, i całej społeczności. Z pewnością wywrze ona znaczący wpływ na morale obu tych grup, rozdartych między żałobą a robieniem wszystkiego, by wrócić do domu.

W 4. sezonie serialu powróci większość obsady. Ponownie zobaczymy m.in. Harolda Perrineau Jr. (Boyd), Catalinę Sandino Moreno (Tabitha), Davida Alpaya (Jade), Elizabeth Saunders (Donna), Scotta McCorda (Victor), Ricky'ego He (Kenny) i wielu pozostałych członków obsady. Nową, tajemniczą postacią będzie m.in. Sophia, córka pastora - zagra ją Julia Doyle ("Astrid i Lilly ratują świat", "Piekielne wakacje").

Pierwszy odcinek 4. sezonu "Stamtąd" trafi do HBO Max 20 kwietnia.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

REKLAMA

Adam Kudyba 18.04.2026 13:04

Ładowanie...