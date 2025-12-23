W Avatarze 3 zagrała wnuczka Charliego Chaplina. To świetna rola

Ładowanie...

Fabuła trzeciej części kultowej serii w reżyserii Jamesa Camerona dotyczy przede wszystkim rodziny Sullych, a zwłaszcza Jake'a (Sam Worthington) i Neytiri (Zoe Saldaña), których syn poniósł śmierć. Oboje zamykają się w sobie i na swoje sposoby nie potrafią się podnieść po tej tragedii. Drugi z synów, Lo'ak (Britain Dalton) zmaga się z poczuciem winy, Kiri (Sigourney Weaver) zgłębia swoją duchową więź z Wszechmatką, a Pająk (Jack Champion) przekonuje się, że jego ludzkie pochodzenie jest coraz większym ciężarem i zagrożeniem. Wkrótce na drodze bohaterów staje przewodząca Klanem Popiołu Varang (Oona Chaplin, a z czasem łączy z nią siły bezwzględny pułkownik Quaritch (Stephen Lang).

Avatar 3 - kim jest Oona Chaplin?

Szczególną uwagę widzów w trakcie seansu przykuła Varang - złowroga, demoniczna przywódczyni Klanu Popiołu, która brutalnie atakuje głównych bohaterów, a następnie nawiązuje sojusz z Quaritchem przeciwko Sullym. Zarówno krytycy, jak i publiczność rzuciła się do pochwał wobec Oony Chaplin, wcielającej się w rolę Varang. Wszyscy byli zgodni - to jedna z najlepszych postaci, o ile nie najlepsza, jaką James Cameron wprowadził do "Avatara". Tym większy żal, że później tak nagle wymazał ją z ekranu.

Wielu, gdy zobaczyło nazwisko aktorki, zastanawiało się czy przypadkiem nie jest jakoś spokrewiona z noszącym to samo nazwisko słynnym artystą, aktorem i reżyserem epoki kina niemego. Zgadza się - Oona Chaplin jest wnuczką Charliego Chaplina, jednej z najważniejszych postaci kina wszech czasów. Aktorka urodziła się 4 czerwca 1986 roku w Madrycie jako córka brytyjsko-amerykańskiej aktorki Geraldine Chaplin i chilijskiego operatora Patricia Castilli. Jej dziadkami od strony matki byli właśnie Charlie Chaplin oraz Oona O'Neill.

Dla Oony Chaplin występ w "Avatar: Ogień i popiół" nie był filmowym debiutem. Hiszpańska aktorka jest w branży od ponad 18 lat. Jej pierwszy ekranowy występ datuje się na 2007 rok, kiedy wystąpiła w serialu "Tajniacy". Niedługo później zaliczyła epizod w nie byle jakim dziele, bowiem w "007 Quantum of Solace", filmie o Jamesie Bondzie, drugim, w którym główną rolę zagrał Daniel Craig. W kolejnych latach Chaplin wystąpiła także w innych znanych produkcjach - Jeanette w "Sherlocku", Talisa Maegyr w "Grze o tron", zagrała również u boku Jamiego Dornana i Petera Dinklage'a w "Mojej kolacji z Herve", a za jej jedną z najlepszych ról uznaje się młodą Ruth w "Najdłuższej podróży" z 2015 roku. Przynajmniej do dzisiaj - nie ma wątpliwości, że występ u Jamesa Camerona przyniesie Chaplin większą i zasłużoną sławę.

Jeśli chcecie przeczytać naszą recenzję filmu "Avatar: Ogień i popiół", znajdziecie ją tutaj. Omawiamy również plany Jamesa Camerona na rozwój uniwersum, pomysły reżysera na kolejne filmy z serii, ile trwa trzecia część, pierwsze opinie na temat filmu i możliwy termin streamingowej premiery.

"Avatar: Ogień i popiół" w kinach od 19 grudnia.

Adam Kudyba 23.12.2025 18:22

