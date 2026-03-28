Avatar 3 zmierza do VOD. Wiemy, kiedy hit sci-fi pojawi się online

Na premierę tego filmu cały świat czekał z zapartym tchem. W końcu dwie poprzednie części "Avatara" to jedna z najbardziej kasowych produkcji wszech czasów. "Ogień i popiół" też swoje na wielkich ekranach zarobił. Dlatego teraz pewnym krokiem zmierza na VOD. Wiadomo już, kiedy hitowe science fiction obejrzymy online.

Rafał Christ
avatar 3 premiera online vod disney science fiction co obejrzeć
"Avatar" od dawna pozostaje najbardziej kasowym filmem wszech czasów. W tym samym rankingu druga część hitowej serii science fiction Jamesa Camerona zajmuje trzecie miejsce. Bo to przecież produkcje, których się nie ogląda. W nich się uczestniczy. Pod względem efektów specjalnych są całkowicie przełomowe. "Ogień i popiół" też nimi urzeka. Ba! Niedawno został za nie nagrodzony Oscarem. Tak jak jego poprzednicy jest bowiem tytułem stworzonym z myślą o wielkich ekranach. Dlatego widzowie z całego świata tak tłumnie na niego ruszyli, gdy tylko wszedł do kin.

Na wielkich ekranach "Avatar: Ogień i popiół" zadebiutował w grudniu. Szybko stał się trzecim najbardziej kasowym filmem zeszłego roku. Tak, trzecim. Nie udało mu się pokonać "Zwierzogrodu 2" ani tym bardziej "Ne Zha 2". Zarobił jednak całkiem sporo, bo prawie 1,5 mld dol. Aczkolwiek trzeba wziąć pod uwagę, że w porównaniu z poprzednimi częściami serii wypada blado - na koncie ma prawie 1,5 mld mniej od jedynki i niecały miliard mniej od dwójki.

Avatar 3 - kiedy premiera filmu sci-fi na VOD?

1,5 mld dol. to jednak całe zarobki, jakie udało się wyciągnąć z "Avatara 3". Film wciąż co prawa jeszcze można oglądać na wielkich ekranach, ale już tylko (przynajmniej w naszym kraju) na pojedynczych pokazach. Oznacza to, że po ponad trzech miesiącach od kinowej premiery produkcja wreszcie zmierza na VOD.

Portal People ujawnił właśnie, że "Avatar: Ogień i popiół" zawita na VOD dosłownie za chwilę. Stanie się to dokładnie 31 marca. Od tej daty widzowie będą mogli wykupić dostęp do filmu Jamesa Camerona i cieszyć się nim w zaciszu własnych domów.

Oczywiście, podana data tyczy się Stanów Zjednoczonych. Aczkolwiek "Avatar: Ogień i woda" jest filmem Disneya. A ten wypuszcza swoje hity do dystrybucji online mniej więcej w tym samym czasie na całym świecie. Tak było z "Avatarem: Istotą wody". I nie ma powodu, żeby z trójką było inaczej. Dzięki temu w Polsce również obejrzymy produkcję na telewizorach już w okolicach 31 marca - w najgorszym razie z niewielkim poślizgiem.

Docelowo "Avatar 3" zmierza do Disney+, gdzie będzie dostępny w ramach opłacanej subskrypcji. Na ten moment nie wiadomo jednak, kiedy dokładnie pojawi się w ofercie platformy.

Rafał Christ
28.03.2026 13:29
