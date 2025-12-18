Ładowanie...

Po kilku latach przerwy znów spotykamy się z głównymi bohaterami sagi - Sullym (Sam Worthington) i Neytiri (Zoe Saldaña). Oboje stoją na czele zjednoczonych klanów Na'vi. Z biegiem czasu okazuje się, że spokój nie jest im dany i muszą po raz kolejny stanąć do walki. Tym razem na ich drodze staje ogromne zagrożenie, śmiercionośny żywioł, który spopiela wszystko, co napotka - ogień. Bohaterowie wkrótce zetkną się z klanem Zaran, który żyje w harmonii z ogniem, a także starego wroga, pułkownika Quaritcha (Stephen Lang).

Ile trwa Avatar 3?

"Avatar: Ogień i popiół" jak na razie jest dość życzliwie i entuzjastycznie przyjmowany przez zagranicznych krytyków. Oczywiście, panuje powszechny konsensus, że scenariusz nie zawsze domaga, ale równocześnie jest zgoda, że Cameron dowiózł niesamowite wizualnie dzieło z chyba największym jak dotąd ładunkiem emocjonalnym. Wygląda więc na to, że będzie warto siedzieć na sali kinowej, by się o tym przekonać. Zaprawdę, będzie to długa posiadówka - najdłuższa, jaką mieliście na którymkolwiek "Avatarze".

"Avatar: Ogień i popiół" utrzyma nas na fotelach bardzo długo - jego metraż wynosi 3 godziny i 17 minut. Trzeba przyznać, że to ogromny rozmach, choć uczciwie należy zaznaczyć, że nie są to bardzo przełomowe liczby - w ostatnich latach na ekrany kin trafiały produkcje o podobnym lub większym czasie trwania ("Czas krwawego księżyca" - 206 minut, "Brutalist" - 215 minut). Niektóre filmy tego typu długości zawierają tzw. intermission (przerwę), jednak w przypadku "Avatara 3" nic takiego nie ma miejsca - to będzie seans, od którego reżyser nie planuje nas niczym odrywać.

Avatar: Ogień i popiół jest najdłuższym filmem z serii?

W finale trylogii James Cameron zdecydował się najmocniej jak dotychczas przetestować widzowską wytrzymałość - "Avatar: Ogień i popiół" będzie bowiem najdłuższym filmem z serii. Mówi się, że ilość przełożyła się na jakość i możemy mieć do czynienia z najlepszym filmem sygnowanym szyldem "Avatar" Czy tak będzie? Nie jest to oczywiste - druga część serii, "Istota wody", była dłuższa od pierwszej, a opinie na jej temat wcale nie były lepsze od oryginału.

Avatar (2009) - 162 minuty (2h 42min)

Avatar: Istota wody (2022) - 192 minuty (3h 12min)

Avatar: Ogień i popiół (2025) - 197 minut (3h 17 min)

Avatar 3 - obsada

Sam Worthington jako Jake Sully

jako Jake Sully Zoe Saldana jako Neytiri

jako Neytiri CCH Pounder jako Mo'at

jako Mo'at Cliff Curtis jako Tonowari

jako Tonowari Sigourney Weaver jako Kiri

jako Kiri Kate Winslet jako Ronal

jako Ronal Stephen Lang jako Miles Quaritch

jako Miles Quaritch Jack Champion jako Miles Socorro

jako Miles Socorro Oona Chaplin jako Varang

jako Varang Giovanni Ribisi jako Parker Selfridge

jako Parker Selfridge Michelle Yeoh jako Karina Mogue

jako Karina Mogue David Thewlis jako Peylak

Byliśmy już na premierze filmu "Avatar: Ogień i popiół" - jeśli chcecie przeczytać naszą recenzję, znajdziecie ją tutaj. Omawiamy również plany Jamesa Camerona na rozwój uniwersum, pomysły reżysera na kolejne filmy z serii, a także pierwsze opinie na temat filmu.

"Avatar: Ogień i popiół" w kinach od 19 grudnia.

Adam Kudyba 18.12.2025 11:02

