Ile trwa "Avatar 3"? "Ogień i popiół" to najdłuższy film

Już jutro wielki dzień dla fanów kina - na wielki ekran wejdzie bowiem trzecia część epickiej sagi w reżyserii Jamesa Camerona, "Avatar: Ogień i popiół". Wszystko wskazuje na to, że będziemy mieć do czynienia ze spektakularnym i emocjonującym widowiskiem. Będzie to również najdłuższa produkcja z całej serii. Ile trwa film?

Adam Kudyba
Po kilku latach przerwy znów spotykamy się z głównymi bohaterami sagi - Sullym (Sam Worthington) i Neytiri (Zoe Saldaña). Oboje stoją na czele zjednoczonych klanów Na'vi. Z biegiem czasu okazuje się, że spokój nie jest im dany i muszą po raz kolejny stanąć do walki. Tym razem na ich drodze staje ogromne zagrożenie, śmiercionośny żywioł, który spopiela wszystko, co napotka - ogień. Bohaterowie wkrótce zetkną się z klanem Zaran, który żyje w harmonii z ogniem, a także starego wroga, pułkownika Quaritcha (Stephen Lang).

Ile trwa Avatar 3?

"Avatar: Ogień i popiół" jak na razie jest dość życzliwie i entuzjastycznie przyjmowany przez zagranicznych krytyków. Oczywiście, panuje powszechny konsensus, że scenariusz nie zawsze domaga, ale równocześnie jest zgoda, że Cameron dowiózł niesamowite wizualnie dzieło z chyba największym jak dotąd ładunkiem emocjonalnym. Wygląda więc na to, że będzie warto siedzieć na sali kinowej, by się o tym przekonać. Zaprawdę, będzie to długa posiadówka - najdłuższa, jaką mieliście na którymkolwiek "Avatarze".

"Avatar: Ogień i popiół" utrzyma nas na fotelach bardzo długo - jego metraż wynosi 3 godziny i 17 minut. Trzeba przyznać, że to ogromny rozmach, choć uczciwie należy zaznaczyć, że nie są to bardzo przełomowe liczby - w ostatnich latach na ekrany kin trafiały produkcje o podobnym lub większym czasie trwania ("Czas krwawego księżyca" - 206 minut, "Brutalist" - 215 minut). Niektóre filmy tego typu długości zawierają tzw. intermission (przerwę), jednak w przypadku "Avatara 3" nic takiego nie ma miejsca - to będzie seans, od którego reżyser nie planuje nas niczym odrywać.

Avatar: Ogień i popiół jest najdłuższym filmem z serii?

W finale trylogii James Cameron zdecydował się najmocniej jak dotychczas przetestować widzowską wytrzymałość - "Avatar: Ogień i popiół" będzie bowiem najdłuższym filmem z serii. Mówi się, że ilość przełożyła się na jakość i możemy mieć do czynienia z najlepszym filmem sygnowanym szyldem "Avatar" Czy tak będzie? Nie jest to oczywiste - druga część serii, "Istota wody", była dłuższa od pierwszej, a opinie na jej temat wcale nie były lepsze od oryginału.

  • Avatar (2009) - 162 minuty (2h 42min)
  • Avatar: Istota wody (2022) - 192 minuty (3h 12min)
  • Avatar: Ogień i popiół (2025) - 197 minut (3h 17 min)

Avatar 3 - obsada

  • Sam Worthington jako Jake Sully
  • Zoe Saldana jako Neytiri
  • CCH Pounder jako Mo'at
  • Cliff Curtis jako Tonowari
  • Sigourney Weaver jako Kiri
  • Kate Winslet jako Ronal
  • Stephen Lang jako Miles Quaritch
  • Jack Champion jako Miles Socorro
  • Oona Chaplin jako Varang
  • Giovanni Ribisi jako Parker Selfridge
  • Michelle Yeoh jako Karina Mogue
  • David Thewlis jako Peylak

Byliśmy już na premierze filmu "Avatar: Ogień i popiół" - jeśli chcecie przeczytać naszą recenzję, znajdziecie ją tutaj. Omawiamy również plany Jamesa Camerona na rozwój uniwersum, pomysły reżysera na kolejne filmy z serii, a także pierwsze opinie na temat filmu.

"Avatar: Ogień i popiół" w kinach od 19 grudnia.

Więcej informacji o filmach przeczytacie na Spider's Web:

18.12.2025 11:02
