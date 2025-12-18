Ile trwa "Avatar 3"? "Ogień i popiół" to najdłuższy film
Już jutro wielki dzień dla fanów kina - na wielki ekran wejdzie bowiem trzecia część epickiej sagi w reżyserii Jamesa Camerona, "Avatar: Ogień i popiół". Wszystko wskazuje na to, że będziemy mieć do czynienia ze spektakularnym i emocjonującym widowiskiem. Będzie to również najdłuższa produkcja z całej serii. Ile trwa film?
Po kilku latach przerwy znów spotykamy się z głównymi bohaterami sagi - Sullym (Sam Worthington) i Neytiri (Zoe Saldaña). Oboje stoją na czele zjednoczonych klanów Na'vi. Z biegiem czasu okazuje się, że spokój nie jest im dany i muszą po raz kolejny stanąć do walki. Tym razem na ich drodze staje ogromne zagrożenie, śmiercionośny żywioł, który spopiela wszystko, co napotka - ogień. Bohaterowie wkrótce zetkną się z klanem Zaran, który żyje w harmonii z ogniem, a także starego wroga, pułkownika Quaritcha (Stephen Lang).
Ile trwa Avatar 3?
"Avatar: Ogień i popiół" jak na razie jest dość życzliwie i entuzjastycznie przyjmowany przez zagranicznych krytyków. Oczywiście, panuje powszechny konsensus, że scenariusz nie zawsze domaga, ale równocześnie jest zgoda, że Cameron dowiózł niesamowite wizualnie dzieło z chyba największym jak dotąd ładunkiem emocjonalnym. Wygląda więc na to, że będzie warto siedzieć na sali kinowej, by się o tym przekonać. Zaprawdę, będzie to długa posiadówka - najdłuższa, jaką mieliście na którymkolwiek "Avatarze".
"Avatar: Ogień i popiół" utrzyma nas na fotelach bardzo długo - jego metraż wynosi 3 godziny i 17 minut. Trzeba przyznać, że to ogromny rozmach, choć uczciwie należy zaznaczyć, że nie są to bardzo przełomowe liczby - w ostatnich latach na ekrany kin trafiały produkcje o podobnym lub większym czasie trwania ("Czas krwawego księżyca" - 206 minut, "Brutalist" - 215 minut). Niektóre filmy tego typu długości zawierają tzw. intermission (przerwę), jednak w przypadku "Avatara 3" nic takiego nie ma miejsca - to będzie seans, od którego reżyser nie planuje nas niczym odrywać.
Avatar: Ogień i popiół jest najdłuższym filmem z serii?
W finale trylogii James Cameron zdecydował się najmocniej jak dotychczas przetestować widzowską wytrzymałość - "Avatar: Ogień i popiół" będzie bowiem najdłuższym filmem z serii. Mówi się, że ilość przełożyła się na jakość i możemy mieć do czynienia z najlepszym filmem sygnowanym szyldem "Avatar" Czy tak będzie? Nie jest to oczywiste - druga część serii, "Istota wody", była dłuższa od pierwszej, a opinie na jej temat wcale nie były lepsze od oryginału.
- Avatar (2009) - 162 minuty (2h 42min)
- Avatar: Istota wody (2022) - 192 minuty (3h 12min)
- Avatar: Ogień i popiół (2025) - 197 minut (3h 17 min)
Avatar 3 - obsada
- Sam Worthington jako Jake Sully
- Zoe Saldana jako Neytiri
- CCH Pounder jako Mo'at
- Cliff Curtis jako Tonowari
- Sigourney Weaver jako Kiri
- Kate Winslet jako Ronal
- Stephen Lang jako Miles Quaritch
- Jack Champion jako Miles Socorro
- Oona Chaplin jako Varang
- Giovanni Ribisi jako Parker Selfridge
- Michelle Yeoh jako Karina Mogue
- David Thewlis jako Peylak
Byliśmy już na premierze filmu "Avatar: Ogień i popiół" - jeśli chcecie przeczytać naszą recenzję, znajdziecie ją tutaj. Omawiamy również plany Jamesa Camerona na rozwój uniwersum, pomysły reżysera na kolejne filmy z serii, a także pierwsze opinie na temat filmu.
"Avatar: Ogień i popiół" w kinach od 19 grudnia.
