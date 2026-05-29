W nowym filmie Netfliksa gra pół Hollywood. Premiera już w czerwcu

Ładowanie...

Julian Schnabel to jedno z bardziej rozpoznawalnych nazwisk kina. Za jego najlepszy film uznaje się "Motyl i skafander", który przyniósł sporo pochwał i nagród - w 2007 roku zdobył Złotą Palmę w Cannes, był też nominowany do Oscara za reżyserię (musiał jednak uznać wyższość braci Coenów). Od tamtego czasu jego filmy raczej są rzadkością - najbardziej znanym był "Van Gogh. U bram wieczności" z Willemem Dafoe. Schnabel sam jest artystą (m.in. malarzem), więc nic dziwnego, że artystyczny świat jest mu bliski. Po latach powraca z nowym filmem, który zapowiada się zjawiskowo.

REKLAMA

Ręką Dantego w czerwcu na Netfliksie. Nie mogę się doczekać

"Ręką Dantego" miało już swoją premierę światową na weneckim festiwalu. Wówczas, choć film był wyczekiwany przez wielu, nie został przyjęty zbyt dobrze - średnia ocen 21 krytyków na Rotten Tomatoes wyniosła zaledwie 43%. Nie jest to zbyt optymistyczny wynik, ale dzięki nadchodzącej premierze grono widzów się poszerzy i dzieło Schnabla może spodobać się publiczności. Oto oficjalny opis filmu:

Historia równoległych losów współczesnego nowojorskiego pisarza, który wyrusza na niebezpieczną wyprawę, po tym jak szef mafii rozkazuje mu wykraść rękopis „Boskiej komedii” Dantego Alighieri, oraz samego Dantego w XIV wieku, który szuka inspiracji, by stworzyć swoje najważniejsze dzieło. Życie każdego z nich bezwiednie splata się z życiem drugiego przez łączącą ich obsesję na punkcie miłości, piękna i boskości.

Z tego wynika, że powinniśmy mieć do czynienia z czymś na kształt połączenia kina kryminalnego dramatu tożsamościowego i egzystencjalnej historii. Przyznam, że już na poziomie opisu czuję się zachęcony, a zwiastun tylko podkręca oczekiwania - możemy bowiem dostrzec w nim wyraźny artystyczny kierunek: sceny współczesne są kręcone w czerni i bieli, zaś akcja osadzona w XIV wieku - w kolorach. Czy "Ręką Dantego" je spełni? Przekonamy się za niecały miesiąc - film wyląduje na Netfliksie 24 czerwca.

Poniżej możecie zobaczyć zwiastun:

REKLAMA

Jakby mało było zachęt, znamy również obsadę "Ręką Dantego". Ta jest, mówiąc wprost, kosmiczna - na liście nazwisk znalazły się bardzo mocne nazwiska z hollywoodzkiej ekstraklasy. W główną, podwójną rolę Nicka Toschesa i Dante Alighieriego wcieli się Oscar Isaac ("Frankenstein"). Nie on jeden będzie musiał zagrać dwie postacie - to samo wyzwanie czeka m.in. Gal Gadot (zagra Giuliettę oraz Gemmę Donati) i Gerarda Butlera (Louie/papież Bonifacy VIII). Współczesnej widowni z pewnością spodoba się udział Jasona Momoi, ale na ekranie nie zabraknie też legend kina - Johna Malkovicha, Ala Pacino, Franco Nero, czy samego Martina Scorsese (legendarny reżyser sportretuje Izajasza, mentora Dantego).

"Ręką Dantego" na Netfliksie od 24 czerwca.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

Adam Kudyba 29.05.2026 12:26

Ładowanie...

REKLAMA