To nie koniec The Boys. Bohaterowie wracają za niecałe 2 tygodnie

To był mocny finał. Jedni uznali ostatni odcinek za udany, a innym niekoniecznie przypadł do gustu. Niezależnie od opinii, nikt nie zaprzeczy, że zakończenie "The Boys" wywołało poruszenie, a wręcz skrajne emocje. Choć nie możemy spodziewać się kolejnego sezonu serialu Prime Video, do jego świata powrócimy. I to już całkiem niedługo.



"The Boys" było bowiem takim hitem, że zapoczątkowało całe uniwersum. Dwa spin-offy już dostaliśmy, a przed nami kolejny. W końcu w 5. sezonie serialu Prime Video powraca Soldier Boy. Ma to oczywiście fabularne uzasadnienie, ale trudno oprzeć się wrażeniu, że bardziej miało nas przyszykować na nadciągający prequel. Osadzone w czasach II wojny światowej "Vought Rising" zadebiutuje na platformie Amazona w 2027 roku.

Żeby powrócić do świata "The Boys" nie musimy jednak czekać do przyszłego roku. Za rogiem czai się bowiem inna premiera powiązana z uniwersum. Aczkolwiek nie chodzi o nowe odcinki, spin-offy czy cokolwiek innego. W tym wypadku naprawdę będziemy mogli spotkać się z Chłopakami, zapraszając ich do swoich domów.

Właściwie to już możemy to zrobić. "The Boys: Trigger Warning" w marcu tego roku zostało wydane na Meta Quest 3. Wtedy mówiono, że w późniejszym terminie gra VR pojawi się jeszcze na PlayStation VR2. Stanie się to już za chwilę. A dokładnie: 9 czerwca. Tak jest, Chłopaki powracają za niecałe dwa tygodnie.

"The Boys: Trigger Warning" rozgrywa się między wydarzeniami przedstawionymi w 3. i 4. sezonie hitowego serialu Prime Video. Wirtualnym postaciom głos podkładają aktorzy znani z produkcji platformy Amazona, w tym Karl Urban (Butcher), Laz Alonso (Cyc) czy Jensen Ackles (Soldier Boy).

Rafał Christ 29.05.2026 16:33

