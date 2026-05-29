Co obejrzeć na Netfliksie weekend? Wracają uwielbiane seriale

Ładowanie...

Gdyby ktoś powiedział, że na Netfliksie nic się nie dzieje, byłaby to oczywiście nieprawda. Serwis skutecznie zasypuje widzów nowymi filmami i serialami, a także uznanymi w branży tytułami. W tej pierwszej grupie prym wiodą polscy "Ministranci", tuż po nich najchętniej oglądanym tytułem jest "Panie przodem" z Sachą Baronem Cohenem, a swoje miejsce w szeregu próbuje też wywalczyć "Mickey 17". Wśród odcinkowych produkcji Netfliksa Polacy postawili na szczycie krajową edycję "Love is Blind", ale "The Boroughs" dotrzymuje programowi kroku. Sprawdzamy, które tytuły mają szansę na to, by wprowadzić zamęt do tych rankingów w nadchodzący weekend.

REKLAMA

Netflix: nowości na weekend. TOP 5 tytułów

REKLAMA

Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki, sezon 2

Lata emisji: 2024-

2024- Liczba sezonów: 2

2 Twórcy: Dolly Wells, Tom Vaughan

Dolly Wells, Tom Vaughan Obsada: Emma Myer, Zain Iqbal, Asha Banks, Yali Topol Margalith, Henry Ashton

REKLAMA

Pip (Myers) to młoda detektywka, która rozwiązała sprawę Andie Bell. Dziewczyna jest zdeterminowana, aby zażegnać jej konsekwencje i trzymać się z dala od kolejnych śledztw. Jak nietrudno się domyślić, ten plan weźmie w łeb. Z czasem, gdy zbliża się proces Maxa Hastingsa (Ashton), brat Connora (Jude Morgan-Collie), Jamie, będący świadkiem w sprawie, nagle znika. Pip niechętnie, ale finalnie rozpoczyna wyścig z czasem, aby go odnaleźć.

REKLAMA

Od 27 maja na Netfliksie.

Cztery pory roku, sezon 2

Lata emisji: 2025-

2025- Liczba sezonów: 2

2 Twórcy: Tina Fey, Lang Fisher, Tracey Wigfield

Tina Fey, Lang Fisher, Tracey Wigfield Obsada: Tina Fey, Will Forte, Kerri Kenney-Silver, Colman Domingo, Marco Calvani, Erika Henningsen

Można powiedzieć, że w pewien sposób czek nas kino drogi. Akcja rozgrywa się w ramach kontynuowania tradycji spędzania przez bohaterów wakacji razem - teraz z "drobnym" urozmaiceniem w postaci dziecka u boku. Kate (Fey), Jack (Forte), Anne (Kenney-Silver), Danny (Domingo), Claude (Calvani) i Ginny (Henningsen). Tym razem zamiast swojskiego wybrzeża Jersey i północnej części stanu Nowy Jork grupa wybierają zachwycające krajobrazy Włoch. W ciepłej, pełnej humoru atmosferze na nowo ujawniają się słabości członków "drużyny", która wciąż opłakuje zmarłego przyjaciela, a jednocześnie wyrusza po kolejne przygody.

REKLAMA

Od 28 maja na Netfliksie.

REKLAMA

Rafa

Lata emisji: 2026

2026 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Zachary Heinzerling

Zachary Heinzerling Obsada: Rafael Nadal

REKLAMA

Każda dyscyplina sportowa ma swoje grono absolutnych czempionów, wręcz "bogów". Trzeba do tego grona zaliczyć bohatera tego serialu dokumentalnego - Rafaela Nadala. Produkcja łączy wypowiedzi osób, które znają go najlepiej (na korcie i poza nim) z niepublikowanymi materiałami odsłaniającymi kulisy życia i kariery legendy. Dokument ukazuje nie tylko ewolucję talentu Rafy, jego "mistrzowski etap", ale też fizyczne i emocjonalne koszty, które poniósł w trakcie swojej kariery.

Od 29 maja na Netfliksie.

REKLAMA

Brazylia 1970: Trzecie mistrzostwo

Lata emisji: 2026

2026 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Nana Xavier, Rafael Dornellas

Nana Xavier, Rafael Dornellas Obsada: Lucas Agricola, Rodrigo Santoro, Bruno Mazzeo

Carlos Alberto, Jairzinho, Rivelino, Pele - każdy fan futbolu wie, kim są ci niezwykli magicy brazylijskiego futbolu. "Trzecie mistrzostwo" to miniserial odtwarzający klasyczne zagrania i zakulisowe wydarzenia, które pozwoliły zbudować legendę jednej z najlepszych drużyn piłkarskich w historii. Widzowie zagłębią się w nim w emocje, obawy i wyzwania, które towarzyszyły reprezentacji Brazylii podczas jej przygotowań do mundialu 1970 i w trakcie samej imprezy. Tłem opowieści jest jeden z najbardziej niezwykłych okresów w historii Brazylii: reżim wojskowy w tamtym okresie historycznym dociskał obywateli z siłą równie mocną jak presja, jaką ci wywierali na swoich piłkarzy, którzy za wszelką cenę chcieli godnie reprezentować kraj na boisku.

REKLAMA

Od 29 maja na Netfliksie.

K-Pops!

Rok produkcji: 2026

2026 Czas trwania: 116 minut

116 minut Reżyseria: Anderson .Paak

Anderson .Paak Obsada: Anderson .Paak, Jee Young Han, Soul Rasheed, Yvette Nicole Brown

REKLAMA

BJ (.Paak), muzyk z LA postanawia odbudować swoją karierę. W tym celu przeprowadza się do Korei Południowej i trafia do telewizyjnego konkursu muzycznego, pełnego młodych, głodnych sukcesu kandydatów do zostania gwiazdami K-popu. Orientuje się, że jego syn, którego wcześniej nie znał, również bierze udział w show. Główny bohater z czasem musi zadać sobie pytanie: czy ważniejszy jest powrót na scenę, czy nadrobienie ojcowskich zaległości?

Od 30 maja na Netfliksie.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

Adam Kudyba 29.05.2026 13:26

Ładowanie...

REKLAMA