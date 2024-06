Max: najlepsze filmy akcji. Wybieramy tytuły, które zmiotą was z planszy

Premiera tego filmu przypadła na czasy pandemii, przez co zatonął w box offisie. Niesłusznie. No dobra, krytykom przypadł do gustu raczej średnio, bo na Rotten Tomatoes liczy sobie zaledwie 55 proc. pozytywnych recenzji. To jednak wciąż solidna (acz rzeczywiście niezbyt wysokich lotów) rozrywka. Zasady "Mortal Kombat" dobrze znacie. To przecież kolejna już adaptacja popularnej serii gier wideo. W dodatku ta najbardziej dotychczas widowiskowa, w której nawet fatalities nie brakuje. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji, to najwyższy czas nadrobić zaległości. Sequel już coraz bliżej.