Ten film próbuje być nowym "Johnem Wickiem". Rozpierducha wychodzi mu całkiem nieźle

"Boy Kills World" mógł być najlepszym filmem akcji tego roku. Tak sugerowały zwiastuny, na których pokryty krwią Bill Skarsgard wyczynia kolejne akrobacje. To bowiem jeden z imitatorów "Johna Wicka". Nie tyle jest zainteresowany rozwojem fabuły i portretów psychologicznych bohaterów, co czystą i niczym nieskrępowaną rozpierduchą. Choć nie może się pochwalić jakością "Monkey Mana", wciąż potrafi dostarczyć porządnej dawki adrenaliny.



Fabuła? No jakaś tam jest i to, jak się okazuje na koniec, całkiem zamotana. Początkowo wydaje się bowiem, jakbyśmy mieli do czynienia z typowym kinem zemsty. Głuchoniemy i bezimienny chłopak, który wychował się w dżungli pod okiem tajemniczego szamana. Mentor nauczył go jak walczyć, aby stawić czoła matronie potężnej dynastii. Kierując się głosem z ulubionej gry wideo, główny bohater rusza dokonać krwawej wendetty za śmierć swojej rodziny. Pomagają mu w tym członkowie tajnego ruchu oporu.