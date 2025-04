Pierwszy seans tego superbohaterskiego filmu wyrzuciłem z pamięci. Po latach - zakochałem się

"Batman: Początek" to jedno z najlepszych wprowadzeń origin story bohatera, jakie widziałem na ekranie. Poza tym to monumentalny, niezwykle solidny fabularnie, doskonale zrealizowany film, który odesłał schumacherowskie wyczyny w zapomnienie, a mainstreamowi uświadomił, że Nolan to reżyser przez gigantyczne R. Umieram z ciekawości, co pokaże nam w "Odysei".



"Batman: Początek" jest dostępny do obejrzenia na platformie Max.