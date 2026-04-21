Downtown Abbey: Wielki finał dostępny online. Zwieńczenie uwielbianej serii

"Downton Abbey. Wielki finał", czyli najnowsza produkcja ze świata "Downton Abbey", zadebiutowała w serwisie SkyShowtime. Ciepło przyjęty film, który jest jednocześnie zwieńczeniem trylogii filmowej, jest już dostępny na platformie bez dodatkowych opłat.

Anna Bortniak
downtown abbey wielki final gdzie obejrzec film skyshowtime abonament
Część widzów z pewnością kojarzy świat "Downtown Abbey" z serialu o tym samym tytule. Emitowana w latach 2010-2015 produkcja koncentruje się na arystokratycznej rodzinie oraz jej służbie, śledząc jednocześnie zmiany społeczne w Anglii od 1912 roku. Serial w gwiazdorskiej obsadzie doczekał się 6 sezonów i podbił serca widzów oraz krytyków, dzięki czemu został uhonorowany trzema Złotymi Globami i kilkunastoma statuetkami Emmy.

Po zakończeniu serialu na widzów czekała niespodzianka - to nie był koniec przygód uwielbianych bohaterów. W 2019 roku zadebiutował film "Downton Abbey", a 3 lata później dołączyła do niego pełnometrażowa produkcja "Downton Abbey: Nowa epoka". Zwieńczeniem trylogii filmowej był tytuł "Downtown Abbey: Wielki finał", który zadebiutował na wielkich ekranach w ubiegłym roku. Od dziś najnowszy film jest dostępny w SkyShowtime bez dodatkowych opłat.

Downtown Abbey: Wielki finał - film dostępny w SkyShowtime

Do tej pory "Downtown Abbey: Wielki finał" można było obejrzeć wyłącznie w ramach wypożyczenia w takich serwisach jak Apple TV, CANAL+, Rakuten czy Player. Od dzisiaj produkcję w ramach abonamentu mogą oglądać subskrybenci serwisu SkyShowtime. Taką możliwość mają również użytkownicy platformy Prime Video, którzy wykupią subskrypcję SkyShowtime.

Akcja produkcji "Downtown Abbey: Wielki finał" rozgrywa się w latach 30. XX wieku. Fabuła koncentuje się na kryzysie finansowym rodziny Crawleyów oraz publicznym skandalu wywołanym przez głośny rozwód Lady Mary. Rozstanie kobiety zmusza ją do poszukiwań nowego zarządcy majątku, a także do obejścia prawa, które pozbawiłoby ją dziedzictwa. Tymczasem służba przygotowuje się do wejścia w nowy rozdział, a młodsze pokolenie stopniowo zaczyna przejmować dbanie o posiadłość.

Za kamerą produkcji stanął Simon Curtis, a scenariusz napisał Julian Fellowes. W obsadzie pierwszoplanowej znaleźli się: Hugh Bonneville jako Robert Crawley, Elizabeth McGovern jako Cora Crawley, Michelle Dockery jako Lady Mary Talbot, Laura Carmichael jako Edith Pelham, Jim Carter jako Charles Carson, Phyllis Logan jako Elsie Hughes-Carson, Joanne Froggatt jako Anna Bates, Brendan Coyle jako John Bates, Robert James-Collier jako Thomas Barrow, Penelope Wilton jako Isobel Grey, Lady Merton, Allen Leech jako Tom Branson czy Paul Giamatti jako Harold Levinson.

21.04.2026 17:38
Tagi: downton abbeySkyShowtime
