Netflix zapowiada powrót Berlina. Największy skok w historii uniwersum

Berlin powraca na Netfliksa. Nowa odsłona serii stworzonej przez Álexa Pinę i Esther Martínez Lobato to kontynuacja uniwersum „Domu z papieru” i hitowego spin-offu „Berlin”. Fani charyzmy i genialnych sztuczek głównego bohatera, będą mieli okazję prześledzić mistrzowski napad w Sewilli - zapowiadany jako największy skok w historii cyklu.

Berlin i Dama z gronostajem - zwiastun serialu Netfliksa

Przed nami osiem nowych odcinków. Berlin i Damián ponownie zbierają ekipę, tym razem w słonecznej Sewilli, aby przeprowadzić mistrzowsko zaplanowany skok. Oficjalnie celem jest kradzież słynnej „Damy z gronostajem”. W rzeczywistości to jedynie starannie przygotowana zasłona dymna, bo prawdziwym celem jest książę Malagi i jego żona - czyli para, która próbuje szantażować Berlina. Nie przewidzieli jednak, że to może obudzić w nim mroczną stronę i bezwzględną żądzę zemsty.

Berlin, sezon 2. - kiedy premiera? Obsada spin-offa Domu z papieru

W swoich rolach powracają: Pedro Alonso, Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández i Joel Sánchez. Do składu dołącza Inma Cuesta jako Candela, nowa członkini gangu, która skradnie serce Berlina oraz José Luis García-Pérez i Marta Nieto w rolach księcia i księżnej Malagi.



Premiera odbędzie się 15 maja 2026 r.

Michał Jarecki 28.01.2026 15:38

