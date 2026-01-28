Ładowanie...

Jeden z najbardziej interesujących polskich seriali ostatnich lat dobiega końca. Mowa o serialu "Niebo. Rok w piekle", który opowiada historię byłego członka sekty Niebo. Choć trudno w to uwierzyć, w serwisie HBO Max jeszcze w tym tygodniu zadebiutuje finałowy odcinek produkcji. Kiedy dokładnie się to odbędzie?

REKLAMA

Niebo. Rok piekle - finał serialu HBO Max

"Niebo. Rok w piekle" był stosunkowo krótkim serialem, ponieważ liczył zaledwie 6 odcinków. W gruncie rzeczy trudno się jednak temu dziwić - został on oparty o wspomnienia Sebastiana Kellera, byłego członka sekty, który opisał je w mniej niż 300-stronicowej książce. Twórcy serialu czerpali jednak nie tylko ze swojego rodzaju pamiętnika Kellera, ale również ze swoich autorskich pomysłów i prawdopodobnie innych doniesień na temat działającego w latach 90. zboru.

Pierwszy odcinek zadebiutował 26 grudnia minionego roku. Drugiego dnia świąt widzowie mogli obejrzeć wyłącznie ten jeden epizod, a na każdy kolejny musieli czekać cały tydzień. I tak zleciało aż do teraz, czyli finału. Tak, trudno uwierzyć, ale już w tym tygodniu zadebiutuje ostatni odcinek serialu "Niebo. Rok w piekle". Emisja odbędzie się konkretnie w czwartek, 30 stycznia. Właśnie tego dnia użytkownicy HBO Max będą mogli dowiedzieć się, jak zakończy się historia głównego bohatera i co stanie się z serialowym Piotrem Wójcikiem.

Bohaterem serialu jest Sebastian Keller (w tej roli Stanisław Linowski), który poznał guru zboru, Piotra Wójcika (Tomasz Kot), przez swoje tajemnicze bóle. Podczas gdy żaden lekarz nie mógł znaleźć ich źródła, tajemniczy bioenergoterapeuta ulżył młodemu chłopakowi w cierpieniu. Kiedy zatem niedługo później nadarzyła się okazja, by zobaczyć, jak żyją członkowie Nieba, Keller prędko zaczął wsiąkać w szeregi niewinnej duchowej komuny.

Z biegiem czasu główny bohater zaczął jednak zauważać, że sekta to tak naprawdę siedlisko brutalnego systemu przemocy oraz ostoja manipulacji oraz fanatyzmu. Na samej górze tej piramidy stał sam Piotr Wójcik, guru sekty i samozwańczy prorok, który doprowadził nie tylko do wewnętrznego rozpadu członków zboru, ale również całych ich rodzin.

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

Anna Bortniak 28.01.2026 12:03

Ładowanie...