Czy to koniec najlepszego serialu Apple'a? Jest oficjalne oświadczenie

28 stycznia na Apple TV debiutował 3. sezon znakomitej „Terapii bez trzymanki”, jednej z najlepszych (a moim zdaniem: najlepszej) produkcji serwisu. Wcześniej platforma odpowiedziała na dręczące fanów pytanie: czy to koniec tej pięknej, słodko-gorzkiej przygody?

Michał Jarecki
terapia bez trzymanki 4 sezon czy będzie
Apple TV odnosi sukcesy zarówno w kinie, jak i w telewizji, konsekwentnie dążąc do poziomu jakości, który stawia platformę ponad wieloma innymi nadawcami rozwijającymi swoje autorskie treści od znacznie dłuższego czasu. O produkcjach serwisu - zwłaszcza tych odcinkowych - mówi się, że można ich być bardziej pewnym, niż w przypadku konkurencji. Większa szansa, że nowy seria Apple’a będzie co najmniej dobry; jeśli chodzi o inne serwisy, jest to zawsze jedna wielka niewiadoma.

Doskonałym przykładem jakościowych dzieł firmy jest „Shrinking”, czyli „Terapia bez trzymanki”. Dostaliśmy już 3. sezon produkcji - i wciąż jest znakomita (wiem, bo widziałem już całość: tu piszę o niej więcej). Pytanie brzmi: czy Apple uważa, że warto ją kontynuować? Czy to już koniec? Co dalej?

Terapia bez trzymanki - czy będzie 4. sezon serialu? Kiedy premiera?

Odpowiedź brzmi: tak, a decyzję ogłoszono jeszcze przed premierą nowej serii! W oficjalnym komunikacie prasowym, ogłaszającym przedłużenie produkcji, Apple TV poinformowało o powrocie wszystkich kluczowych członków obsady. W oświadczeniu czytamy: „Wnosząc jeszcze więcej serca i humoru do tej historii, serial ponownie ugości w obsadzie Christę Miller, nominowaną do Emmy Jessicę Williams, Luke’a Tenniego, nominowanego do Emmy Michaela Uriego, Lukitę Maxwell oraz Teda McGinleya”.

Kiedy możemy spodziewać się premiery? Póki co, rzecz jasna, nie ujawniono jeszcze daty, ale wziąwszy pod uwagę dotychczasowe przerwy między sezonami, powrót nastąpi najpewniej na początku 2027 r.

Informacja pojawiła się tuż przed premierą 3. odsłony, której kolejne odcinki będą wpadać do serwisu co środę - aż do 8 kwietnia 2026 r.

Nowy sezon rozpoczyna się bezpośrednio po wydarzeniach z finału sezonu drugiego, w którym Jimmy (Jason Segel) ratuje życie mężczyzny odpowiedzialnego za śmierć jego żony. Zobaczymy również, jak Paul (Harrison Ford) mierzy się z postępującą chorobą, która utrudnia mu wykonywanie zawodu terapeuty. Na ekranie gościnnie pojawi się też Michael J. Fox - legendarny aktor, gwiazdor „Powrotu do przyszłości”, który od lat naprawdę zmaga się z chorobą Parkinsona i aktywnie wspiera badania nad jej leczeniem.

Tu obejrzysz serial:
Apple TV+
TERAPIA BEZ TRZYMANKI
Apple TV+

Terapia bez trzymanki - obsada serialu

  • Jason Segel – Jimmy Laird
  • Harrison Ford – dr Paul Rhodes
  • Jessica Williams – Gaby Evans
  • Luke Tennie – Sean
  • Michael Urie – Brian
  • Lukita Maxwell – Alice Laird
  • Christa Miller – Liz
  • Ted McGinley – Derek
  • Brett Goldstein – Louis Winston
  • Cobie Smulders – Sofi
  • Devin Kawaoka – Charlie
  • Jeff Daniels – ojciec Jimmy’ego
  • Michael J. Fox – postać gościnna (terapeutyczny pacjent)
  • Sherry Cola – gościnnie
  • Isabella Gomez – gościnnie
28.01.2026 15:16
