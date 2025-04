Better Man: gdzie obejrzeć biografię Robbie'ego Williamsa? Film już na VOD

To nie żart. W filmie "Better Man: Niesamowity Robbie Williams" w tytułowego piosenkarza naprawdę wciela się małpa. Winę za to ponosi sam zainteresowany, bo powiedział kiedyś, że czuje się jak małpa w cyrku. Reżyser Michael Gracey złapał go za słówko i obsadził w jego roli wygenerowanego komputerowo szympansa. Brzmi absurdalnie? W tym szaleństwie jest metoda. Szalony koncept staje się bowiem przemyślaną strategią artystyczną.



Robbie Williams rzeczywiście jest w filmie małpą, gdyż jasno z opowieści wynika, że musi odgrywać przed fanami narzuconą rolę. Jest wesoły, chętnie żartuje, lubi się ze wszystkimi droczyć i szaleje na scenie. W środku jednak toczy boje, o jakich cała armia jego słuchaczy nie ma pojęcia. Tak, popada w nałogi i nie stroni od narkotyków. Jednakże przede wszystkim cały czas zmaga się z depresją. Bo o walce z depresją właśnie jest "Better Man".